Herkunft von Dschungelcamper Umut Tekin: Das ist über Mutter und Vater bekannt

Er hat Temperament und tobt gern im Reality-TV. Jetzt sitzt Umut Tekin als Kandidat im RTL-Dschungelcamp 2026. Woher kennt man den Teilnehmer? Was ist über sein Privatleben bekannt? Was führte zur Trennung von Ex-Freundin Emma Fernlund? Und ist Umut Tekin neu verliebt?

Umut Tekin dürfte im Dschungelcamp 2026 zu den unbekannteren Kandidaten zählen. An der Seite von Stars wie Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Simone Ballack und Stephen Dürr kämpft er aktuell bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um die Dschungelkrone – und einen Gewinn von 100.000 Euro.

Herkunft, Alter und Eltern: Das ist über den Dschungelcamper bekannt

Am 28. Mai 1997 erblickte Umut Tekin in Ravensburg das Licht der Welt. Über seine Eltern ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Im Oktober 2025 sprach er im von einer schwierigen Kindheit und darüber, wie sein Vater die Familie immer wieder verließ: "Ich glaube, ich bin auch gewissermaßen irgendwo toxisch geworden, weil das die gewissen Verlustängste sind und ich eher Angst habe, dass ich verlassen werde."

Umut Tekin spricht über toxische Beziehung zum Vater

Auch im Dschungelcamp ließ sich Umut Tekin tief in sein Seelenleben blicken. Seine Unfähigkeit, Beziehungen einzugehen, liege ihm zufolge an dem Erfahrungen, die er mit seinem Vater gemacht habe: "Mein Vater hat immer falsche Versprechungen gemacht. Mal war er da, dann wieder weg. Ein Trauma, das sich auf meine Beziehungen überträgt. Ich fühle die Liebe, die man mir gibt, gar nicht."

Von "Die Bachelorette" bis "Temptation Island": Die TV-Karriere von Umut Tekin

Umut Tekin arbeitete vor seiner Reality-Laufbahn als Fertigungsarbeiter. Im Alter von 25 Jahren versuchte er sich erstmals an einem Trash-TV-Format und suchte 2022 in "Die Bachelorette" nach der großen Liebe. Es folgten Auftritte in "Bachelor in Paradise" (2022), "Temptation Island" (2023) und "Die Abrechnung" (2025).

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Prominente Ex-Freundin spricht über Abtreibung

Bei "Bachelor in Paradise" lernte Umut Tekin Influencerin Jana-Maria Herz kennen. Nach der Show gingen die beiden für kurze Zeit eine Beziehung ein - doch dann kam die Überraschung: Jana-Maria war schwanger, wie Umut selbst im Dschungelcamp enthüllt hat. Doch es kam zu einer Abtreibung.

Die Ex meldete sich nach diesem Geständnis via Instagram und klärte auf: "Wir waren einfach beide viel zu jung. Deswegen war die Beziehung dann auch richtig scheiße und am Arsch." Sie wolle einen "stabilen Vater" an ihrer Seite, "der das Kind großziehen kann, der das Kind lehren und schulen kann". Das habe sie in Umut Tekin nicht gesehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Krawall mit Ex-Partnerin Emma Fernlund im "Sommerhaus der Stars"

Kurz darauf folgte die Trennung des Promi-Paars. Grund dafür war ein Techtelmechtel bei "Temptation Island" mit Emma Fernlund. Mit der TV-Blondine zog er 2024 in "Das Sommerhaus der Stars" ein und sorgte mit seiner damaligen Partnerin für ordentlich Krawall – beinahe wäre es sogar zu einer Schlägerei mit anderen Kandidaten gekommen.

Emma Fernlund und Umut Tekin bei der Verleihung der Reality Awards 2024 in Köln. © imago/Future Image

Die beiden Trash-TV-Promis trennten sich nach der Teilnahme an der Show und unterstellten sich toxisches Verhalten. Auslöser war unter anderem eine Fremdkuss-Aktion von Emma Fernlund in der Sendung "The Power".

Umut Tekin und Serkan Yavuz: Das steckt hinter dem Streit

Bei dem Mann, mit dem die Ex von Umut Tekin in der Show geknutscht hatte, handelt es sich um keinen Unbekannten. Der Münchner Realitystar Serkan Yavuz gab in einem Podcast zu, einen Fehler gemacht zu haben. "Ich war nicht ich selbst. Ich schäme mich dafür." Tekin selbst zeigte sich schockiert und schimpfte in der Öffentlichkeit böse über seinen Nebenbuhler.

Das Drama könnte im Dschungelcamp wieder aufgewärmt werden, denn Serkans Noch-Ehefrau Samira Yavuz ist neben Umut Tekin Teil des Casts. Pikant: Auch Eva Benetatou, eine weitere Affäre des Münchners, ist bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Trennungen und Beziehungs-Chaos: Deshalb klappt es bei Umut nicht mit der Liebe

Dass es bei Umut Tekin mit der Liebe einfach nicht klappen will, scheint den TV-Star sehr zu belasten. Im Dschungelcamp 2026 sprach er darüber, warum es ihm schwerfalle, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. "Ich will mein Herz schützen und distanziere mich emotional von meinen Beziehungen", sagte er an Tag 5 im Gespräch mit Stephen Dürr. "Mein Vater hat immer falsche Versprechungen gemacht. Mal war er da, dann wieder weg. Ein Trauma, das sich auf meine Beziehungen überträgt. Ich fühle die Liebe, die man mir gibt, gar nicht."

Was geht da mit Jeje Lopes? Das ist über eine neue Freundin bekannt

Nach der Trennung von Emma Fernlund turtelte Umut Tekin in der Sendung "Love Island VIP" mit Musikerin Jeje Lopes. Obwohl sich der Reality-Macho eine Beziehung wünschte, zerbrach die junge Liebe schnell. "Kurz vor Love Island VIP, ein bis zwei Wochen vorher, hatte sie noch etwas mit ihrem Ex", teilte Tekin kurz nach der Show via Instagram mit. Bei dem Ex-Partner von Jeje Lopes handelt es sich um Rapper Teezy.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Eine neue Frau hat der Dschungelcamper bislang nicht an seiner Seite präsentiert. Im November 2025 erschien er allerdings mit einer Unbekannten zur Premiere von "Die Abrechnung". Darauf angesprochen sagte er zu kurz und knapp: "Das ist eine Begleitperson." Auch auf Instagram ist keine Partnerin zu sehen. Vielleicht wird er bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Klartext sprechen.

Umut Tekin im Dschungelcamp 2026: "Mach dich nicht irre"

In Australien will sich Umut Tekin von einer ganz anderen Seite zeigen. "Nimm dich selbst nicht so ernst", sagt er im Gespräch mit RTL. "Mach dich nicht irre, sei einfach so wie du bist." Ob es für den Sieg reichen wird, bleibt abzuwarten.