Henry Samuel packt über Model-Mama Heidi Klum aus: "Bist nicht gut darin"

Wohl kaum jemand kennt Heidi Klum so gut wie ihre Eltern, ihr Ehemann Tom Kaulitz – und natürlich ihre vier Kinder. In einem Interview verrät Henry Samuel, der 20-jährige Sohnemann des Topmodels, nun ein kleines Detail über seine berühmte Mama.

Nach dem erfolgreichen Modeldebüt von Leni Klum (21) möchte nun auch Henry Samuel (20) in die Fußstapfen der berühmten Mutter treten. Der Sohn von Heidi Klum (52) und Seal (62) ist ein begehrtes Nachwuchsmodel und darf nun sogar ein großes Zeitschriftencover zieren. Im gemeinsamen Interview mit Mama Heidi verrät der 20-Jährige, welche Tipps er familienintern mit auf den Weg bekam – und wo die sympathische Schwäche seines berühmten Vorbildes liegt.

Henry Samuel verrät: Darin ist Heidi Klum "nicht gerade gut"

Heidi Klum und Henry Samuel machen gemeinsame Sache: Das Mutter-Sohn-Gespann ziert die Januar-Ausgabe der deutschen Modezeitschrift und steht im dazugehörigen Interview Rede und Antwort. Der Model-Nachwuchs verrät, welchen Tipp ihm seine berühmte Mama gegeben hat: "Auf meine Haltung zu achten. [...] Aber auch in puncto Selbstvertrauen hat mir meine Mama vieles mit auf den Weg gegeben."

Selbstvertrauen, das sich aber auch eine Heidi Klum erst erarbeiten musste. Die 52-Jährige erzählt von einem einschneidenden Erlebnis zu Beginn ihrer Karriere, als sie für ein Brautmagazin modelte: "Der Fotograf sagte zu mir, ich hätte ein schreckliches Lachen. Er schrie mich an. Ich musste weinen. Doch statt aufzugeben, habe ich mich vor den Spiegel gesetzt und geübt, zu lachen. Und heute verbinden die Menschen mein Lachen mit mir." Woraufhin Henry Samuel einwirft: "Du bist ja auch nicht gerade gut darin, dein Lachen zu verstecken..."

Sohn von Heidi Klum und Seal: Das bedeutet Erfolg für ihn

Worin seine berühmte Mutter aber zweifelsohne gut ist: Disziplin und Fleiß an den Tag zu legen. Heidi Klum verrät: "Ich bin noch immer ein Hustler und sage lieber Ja zu einem Job als Nein." Es bleibt abzuwarten, ob ihr attraktiver Sohn an ihre Erfolge in der Modelwelt anknüpfen wird. Henry Samuel räumt jedoch ein, die größte Freude ohnehin aus seinen zwischenmenschlichen Errungenschaften zu ziehen: "Natürlich ist Erfolg subjektiv, aber für mich bedeutet Erfolg, glücklich zu sein, geliebte Menschen um mich zu haben und mich geliebt zu fühlen."