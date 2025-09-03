Henry Samuel landet Mega-Deal mit Luxuslabel

Nach seinem Laufstegdebüt macht Henry Samuel den nächsten Karriereschritt: Der 19-Jährige wird neues Gesicht der "MYSLF Talent Squad"-Kampagne von Yves Saint Laurent Beauty.

Ein weiterer Meilenstein für die Klum-Familie: Henry Samuel (19), ältester Sohn von Supermodel Heidi Klum (52), erobert nach dem Laufsteg nun auch die Luxus-Beauty-Branche. Der junge Mann verkündete am Dienstag als Werbegesicht für Yves Saint Laurent Beauty.

In einem professionell inszenierten Video präsentierte Henry Samuel den neuesten Duft des französischen Luxushauses. Seine Botschaft: "Das Geheimnis ist gelüftet! Ich bin offiziell Teil des 'MYSLF Talent Squad' mit Yves Saint Laurent Beauty." Der 19-Jährige, der mit seinem Instagram-Account bereits über 37.000 Follower erreicht, erklärte seine Philosophie zum Kampagnen-Motto: "Für mich bedeutet MYSLF L'Absolu, ganz man selbst zu sein, sich auszudrücken und Selbstvertrauen zu haben." Mit der Kampagne befindet er sich in prominenter Gesellschaft - unter anderem ist auch Schauspieler Austin Butler (34) Teil davon.

Offenbar hat Henry Samuel eine besondere Beziehung zu Düften, wie er in dem Videoclip verrät: "Ein Duft kann mir Wärme schenken, er kann mir ein Gefühl von Geborgenheit, Glück und Energie geben." In weiteren Interviewszenen betonte er: "Der Moment, in dem ich mich am meisten wie ich selbst fühle, ist, wenn ich mich durch Mode ausdrücke und wenn ich mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen bin. Das schätze ich sehr."

Model-Mama teilt den Erfolg

Heidi Klum zeigte sich erwartungsgemäß stolz auf ihren Sohn und teilte dessen Ankündigung umgehend in ihrer Instagram-Story. Die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin scheint noch mitten in den Feierlichkeiten des Geburtstages der Kaulitz-Zwillinge zu stecken - und hat nun offenbar noch einen Grund mehr zu feiern.

Der Werbedeal markiert den vorläufigen Höhepunkt von Henry Samuels Karriere. Erst im Januar 2025 hatte der Klum-Sohn sein Laufstegdebüt bei der Lena Erziak Haute Couture Show während der Pariser Fashion Week gegeben, wo er zwei schwarze Anzüge aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 präsentierte.

Im August folgte ein weiterer Auftritt in New York City, wo er für Ronnie Fieg lief. Seit Juli steht Henry Samuel bei Next Management unter Vertrag.

Henry Samuel stammt aus Heidi Klums Ehe mit dem britischen Musiker Seal (62). Die beiden waren von 2005 bis 2014 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.