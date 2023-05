Große Trauer um Helmut Berger: Der Schauspieler ist mit 78 Jahren gestorben. Promi-Freund Julian F. M. Stoeckel verabschiedet sich in der AZ.

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ("Die Verdammten") ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg, wie seine Agentur mitteilte.

"Unerwartet": Agentur bestätigt Tod von Helmut Berger

"Helmut Berger ist heute, am 18. Mai 2023 um 4.00 Uhr morgens friedlich, aber dennoch unerwartet, in seiner Heimatstadt Salzburg, kurz vor seinem 79. Geburtstag entschlafen! Wir danken für all die vielen Jahre der Freundschaft und Zusammenarbeit", hieß es auf der Internetseite der Agentur.

Helmut Berger ist tot: Promi-Freund Julian F. M. Stoeckel äußert sich zum Tod in der AZ

Familie und Freunde trauern um den legendären Schauspieler. Einer davon ist Julian F. M. Stoeckel, der mit Helmut Berger seit Jahren freundschaftlich verbunden war. "Helmut und ich haben uns vor über 15 Jahren in Berlin kennengelernt. Wir haben unsagbar viele lustige, schrille und unverwechselbare Abende miteinander verbracht", sagt der Entertainer zur AZ.

Julian F. M. Stoeckel trauert um seinen guten Freund Helmut Berger. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Julian F. M. Stoeckel und Helmut Berger waren beide Kandidaten im RTL-Dschungelcamp, allerdings nicht in der gleichen Staffel. Helmut Berger traute sich 2012 in den australischen Busch, Julian F. M. Stoeckelt folgte 2014. In der AZ nimmt der quirlige Entertainer Abschied von seinem Freund: "Mit ihm stirbt eine Kategorie von Stars, die immer mehr in unserem Geschäft fehlen. Menschen mit Ecken und Kanten, keine beliebigen und angepassten Gutmenschen, sondern Exzentriker und atemberaubende Schauspieler. Helmut du wirst fehlen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die eindrucksvolle Karriere von Helmut Berger

Im Jahr 1964 arbeitet Berger als Filmstatist in Rom, ehe ihn der berühmte und 38 Jahre ältere Regisseur Visconti, sein späterer Lebensgefährte, entdeckt. 1966 gibt er Berger erstmals einen kleinen Part, bald darauf spielt der Österreicher unter Viscontis Regie seine eindringlichsten Rollen.

In "Die Verdammten" glänzt Berger, in "Ludwig II." gibt er den wahnsinnig werdenden Bayernkönig. In "Gewalt und Leidenschaft" spielt er an der Seite von Hollywood-Legende Burt Lancaster einen provokanten, schönen Jüngling.

In den folgenden Jahren zehrt Berger zunehmend von seiner Vergangenheit, er macht mehr mit Auftritten in Talkshows als mit schauspielerischen Leistungen von sich reden.

Auf der Webseite seiner Agentur heißt es nun: "Vor vielen Jahren sagte mir Helmut Berger: 'Ich habe drei Leben gelebt. Und das in 4 Sprachen! Je ne regrette rien!'"