Helene Fischers Background-Sängerin will bei Florian Silbereisen landen

Die 17-jährige Abigail Nova Campos aus Leipzig hat bereits für Helene Fischer als Background-Sängerin gearbeitet und war mit Star-Geiger Andre Rieu auf Tour. Jetzt will sie bei DSDS siegen. Doch zunächst muss sie bei der Jury überzeugen. Hinterm sitzt auch Florian Silbereisen.

Abi Campos aus Leipzig will die DSDS-Jury überzeugen

Alles neu DSDS. Die RTL-Castingshow setzt heuer nach Bohlens Abgang auf eine komplett neue Jury. Mit Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad wird die neue DSDS-Jury so musikalisch wie nie: "Ich mag alle Musikrichtungen – und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er macht's gut!", kündigt Florian Silbereisen die 19. Staffel an.

Sendetermin: Neue DSDS-Folgen ab 22. Januar

Auch der Casting-Ort ist neu. War es 2021 noch ein Schiff, singen die diesjährigen Kandidaten heuer dort, wo das Leben pulsiert, so RTL. Mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen suchen die neuen Juroren nach neuen Talenten.

Die DSDS-Jury 2022: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen © RTL / Stefan Gregorowius

Helene Fischers Sängerin will Juror Silbereisen überzeugen

Unter den Superstar-Anwärtern ist auch Abigail Nova Campos (17) aus Leipzig . Sie war bereits als Background-Sängerin für Schlagerstar Helene Fischer tätig. Bekommt die 17-Jährige so sofort das Interesse von Helenes Ex? Die AZ weiß: Florian Silbereisen wird von Abigails Vorsingen ("Anyone" von Demi Lovato) überrascht sein. Die Kandidatin wird die Jury zu Tränen rühren.

RTL zeigt die neue DSDS-Staffel ab dem 22. Januar. Es wird zehn Casting-Folgen, vier Recall-Sendungen und vier Live-Shows geben.