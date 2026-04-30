Körperliche Veränderung bei Helene Fischer: Sängerin zeigt sich ratlos

Helene Fischer spricht offen über eine Veränderung, die viele nur zu gut kennen. In einem Punkt bleibt der Schlager-Superstar konsequent und stur...

Auf der Konzertbühne liefert Helene Fischer (41) ab, wie kaum ein anderer. Wenn die Schlager-Königin singend am Trapez über die Bühne schwingt, fragt man sich nicht selten: Wie macht sie das gleichzeitig? Fernab des Rampenlichts zeigt sich die Zweifach-Mama hingegen wesentlich gewöhnlicher. Wie jeder andere ist auch die 41-Jährige vor körperlichen Veränderungen nicht gefeit. Jetzt verrät Fischer, welche auffällige Entwicklung sie in letzter Zeit bemerkte.

Helene Fischer: "Merke, dass ich immer schlechter sehe"

Die Sehkraft der Schlager-Sängerin habe im Laufe der Jahre deutlich nachgelassen. "Ich merke einfach, dass ich immer schlechter sehe", gesteht Fischer ehrlich in der satirischen Late-Night-Show " ". Die Moderatoren Christoph Grissemann und Dirk Stermann wollen wissen, ob die Augenprobleme damit zusammenhängen, dass sie im Rahmen ihrer zahlreichen Shows bereits "in tausende Scheinwerfer" blicken musste. Das grelle Bühnenlicht sei schließlich nicht zu unterschätzen. Die Antwort der Sängerin fällt vage aus: "Also ich weiß nicht, ob das der Grund ist."

Ob Fischers nachlassende Sehkraft auf ihr Alter zurückzuführen sein könnte? Das lässt die 41-Jährige im Gespräch unerwähnt, ganz ungewöhnlich wäre diese Annahme jedoch nicht. Alterssichtigkeit ist ein natürliches Phänomen, welches fast jeden früher oder später betrifft. Laut " " ist es durchaus typisch, dass Menschen ab dem Erreichen des 40. Lebensjahres zunehmend schlechter sehen. Besonders ab Mitte 40 mache sich der Prozess oft bemerkbar.

Helene Fischers Sehkraft lässt nach – ein Problem, das viele kennen. © imago/Bildagentur Monn

Helene Fischer ganz stur bei Brillen-Frage: "Immer gewehrt"

Dass ihre Sehkraft nachlässt, nimmt Helene Fischer mit Humor. "Das ist auch nicht so schlimm", meint sie lachend im Gespräch mit Grissemann und Stermann. Eine Brille zu tragen komme für die Sängerin nicht infrage: "Nein, ich hab mich dagegen immer, ich will nicht sagen, gewehrt, aber ich denke immer: 'Solange es noch gut geht. Und solange ich noch ein bisschen was sehe beim Autofahren, ist es super.'" Bewusst überzogen wollen die "Willkommen Österreich"-Moderatoren von ihr wissen: "Siehst du nur noch Schatten?" Helene Fischer versteht den Sarkasmus und versichert: "Nein, so schlimm ist es nicht. Ich sehe euch super. Ihr seht toll aus." Augenzwinkernd wirft sie anschließend Dirk Stermann einen Blick zu und witzelt: "Geh noch weiter weg, und dann wirst du immer schöner." Dem Publikum gefällt's – Lachen ist zu vernehmen.

"360° Stadion-Tour": Konzertreihe führt Helene Fischer auch nach München

Im Juni startet Helene Fischers lang ersehnte "360° Stadion-Tour" in Dresden. Die Konzertreihe führt die beliebte Sängerin durch ganz Deutschland. Am 17. Juli betritt sie in München die Bühne und verwandelt die Allianz Arena zum großen Schlagerparadies. Ob sie auch hier Zeit zum Witzeln findet? Ihr Bühnenprogramm umfasst mehrere Stunden – wie gewohnt sind spektakuläre Tanzeinlagen zu erwarten.

"NDR Talk Show": Helene Fischer und Florian Silbereisen erstmals gemeinsam in einer Talkshow

Zunächst dürfen sich die Fans auf den 1. Mai freuen. Dann tritt Helene Fischer mit ihrem Ex und Kumpel Florian Silbereisen gemeinsam in der "NDR Talk Show" um 22 Uhr auf.

Dort sprechen sie über Helene Fischers ersten TV-Auftritt vor 21 Jahren in einer TV-Show von Florian Silbereisen, über ihre Zusammenarbeit seitdem und über die jeweiligen Zukunftspläne, darunter Helene Fischers bevorstehende Stadion-Tournee. Außerdem wird sie in der Sendung ein Medley präsentieren. Moderiert wird die Ausgabe von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.