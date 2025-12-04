Heiner Lauterbach und Co.: Diese Promis freuen sich über den Bayerischen Verfassungsorden

Landtagspräsidentin Ilse Aigner zeichnet wieder 49 Preisträger aus, die sich um die bayerische Verfassung verdient gemacht haben. Welche Promis unter den Geehrten sind und - warum ein TV-Star der Nachzügler ist

Für seine „prägenden Beiträge zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft“: Landtagspräsidentin Ilse Aigner verleiht den Bayerischen Verfassungsorden an Heiner Lauterbach.

Wenn sich die Promis so richtig in Schale schmeißen, geht’s entweder - mal wieder - auf den Roten Teppich oder es steht - mal wieder - eine Preisverleihung an. Den Bambi, den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis - Heiner Lauterbach hat sie alle. Seit Donnerstag ziert jetzt auch noch der Bayerische Verfassungsorden sein Revers.

Sehr zur Freude des Schauspielers, der gebürtig aus Köln stammt: "Ich tu’ mich immer ein bisschen schwer mit den Zugereisten, die nach einer Woche in Lederhose rumlaufen. Aber die Bayern sind, was Preise angeht, immer sehr lieb zu mir", sagt der 72-Jährige, der zu diesem Anlass natürlich von Frau Viktoria begleitet wird, am Rande der Verleihung der AZ.

Ilse Aigner zeichnet 49 Menschen mit dem Bayerischen Verfassungsorden aus

Mit ihm kommen am Donnerstag auch die Schauspieler Sebastian Bezzel und Maria Furtwängler-Burda, Kabarettist Django Asül, Musiker Hans-Jürgen Buchner ("Haindling") und Künstler Samuel Koch ins Maximilianeum in München.

Sie sind sechs von insgesamt 49 Preisträgern, die von Landtagspräsidentin Ilse Aigner für ihren Einsatz für das Gemeinwohl ausgezeichnet werden.

Hans-Jürgen Buchner ("Haindling") kommt am Donnerstag mit Frau Ulrike "Uli" Böglmüller und Tochter Astrid zur Verleihung des Bayerischen Verfassungsordens. © Michael Tinnefeld/API

Maria Furtwängler-Burda kommt mit Sohn Jacob Burda zur Verleihung

Ebenso wie Kollege Heiner Lauterbach, der unter anderem für seine "prägenden Beiträge zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft" geehrt wurde, erhält auch "Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler-Burda in der Kategorie "Film, Theater und Fernsehen" den Verfassungsorden. Die Ex-Frau von Medien-Mogul Hubert Burda (85) kommt in Begleitung des gemeinsamen Sohnes Jacob Burda zur Verleihung.

Im Gespräch mit der AZ gibt sich die Schauspielerin bescheiden: "Wir Promis haben zwar das Glück, was tun zu können und Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen, aber all die Menschen, die dauernd Dinge tun, ohne dafür belohnt zu werden, die auszuzeichnen, ist besonders wichtig."

Sind gute Freundinnen: Maria Furtwängler-Burda und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. © Michael Tinnefeld/API

Dabei gründete die Schauspielerin 2016 gemeinsam mit ihrer Tochter Elisabeth eine Stiftung zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen und engagiert sich seither mit Herzblut für Geschlechtergerechtigkeit. Mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner ist die 59-Jährige zudem gut befreundet.

"Eberhofer"-Star Sebastian Bezzel: Darum ist er der "Nachzügler"

"Eberhofer"-Star Sebastian Bezzel hingegen ist am Donnerstag gewissermaßen der Nachzügler - eigentlich hätte ihm der Verfassungsorden bereits 2024 verliehen werden sollen, aber: "Ich habe damals meine Post zu spät aufgemacht und hatte dann am Tag der Verleihung eine Theatervorstellung", sagt der 54-Jährige, der bis vor einem Monat noch für den neuen Eberhofer "Steckerlfischfiasko" (Kinostart im August 2026) vor der Kamera stand, der AZ.

Auch sie sind am Donnerstag unter den Preisträgern: Der Kabarettist Django Asül und „Eberhofer“-Darsteller Sebastian Bezzel. © Michael Tinnefeld/API

Samuel Koch kommt mit gebrochener Nase ins Maximilianeum

Schauspieler Samuel Koch hat sich erst vor Kurzem bei einem Sturz in der Dusche die Nase gebrochen. Zur Verleihung "geht’s schon wieder", sagt der 38-Jährige, der seit einem tragischen Unfall in der Show "Wetten, dass...?" querschnittsgelähmt ist.

Moderator Thomas Gottschalk hatte bekanntlich vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht: "Ich werde ihn die Tage mal anrufen. Dann tauschen wir uns aus", sagt Koch dazu am Donnerstag der AZ.

Trotz gebrochener Nase: Samuel Koch bei der Verleihung des Verfassungsordens im Maximilianeum in München. © Michael Tinnefeld/API

Auf der Bühne der Münchner Kammerspiele, wo er zuletzt infolge seines Sturzes einige Auftritte absagen musste, wird er das nächste Mal am 20. Dezember mit Wallenstein zu sehen sein.