Als Sänger von "Tokio Hotel" ist Bill Kaulitz mit schwärmenden Fans vertraut. Manche lassen sich zu besonders romantischen Gesten hinreißen. Nun erzählt Bill nämlich von einer Überraschung in seinem Berliner Hotelzimmer – und macht aus seiner Euphorie kein Geheimnis.

Während Tom Kaulitz (35) in Topmodel Heidi Klum (52) längst die große Liebe gefunden hat, ist Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) noch nicht in festen Händen. An Angeboten mangelt es dem Sänger aber nicht: Gerne erzählt er von seinen Schwärmereien und romantischen Begegnungen. Nun macht er eine besonders schmeichelhafte Überraschung publik – und die erlebte er in einem Berliner Hotelzimmer.

Bill Kaulitz gerührt: "Das sind 100 rote Rosen"

Die neueste Ausgabe vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" haben die "Tokio Hotel"-Zwillinge in Berlin aufgezeichnet. Im Hotelzimmer seines Bruders bemerkt Tom Kaulitz einen prächtigen Strauß rote Rosen. Bill meint dazu: "Ja, der Strauß Rosen ist so toll und ich muss sagen, ich habe den geschenkt bekommen. Das habe ich erst rausgefunden, ich wusste es nämlich erst nicht. Das sind 100 rote Rosen."

Tom Kaulitz zeigt sich überrascht: "Sind das 100? Das sieht nicht aus wie 100, ich hätte jetzt gesagt, das sind 50." Doch der beschenkte Bill ist sich sicher: "Nein, ich habe nachgezählt. Und dann dachte ich so: 'Wow, 100 rote Rosen, die sind ja wirklich schön'."

Bill Kaulitz über heimlichen Verehrer: "Feuer im Kessel"

Tom Kaulitz möchte von seinem Bruder wissen: "Bedeutet 100 jetzt irgendwie mehr?" Für Bill Kaulitz ist die Sache klar: "Ja, wenn man jemandem 100 rote Rosen schenkt, dann ist es eigentlich so, dass man sagt, also da ist schon ordentlich Feuer im Kessel. Und dann hab ich quasi aber nicht gewusst von wem, weil es war keine Karte dran." Von den Hotelangestellten war ihm wohl mitgeteilt worden, die Blumen wären mit einer "We love 'Tokio Hotel'"-Notiz versehen gewesen.

Doch schon bald sollte Bill Kaulitz herausfinden, wer wirklich hinter der romantischen Überraschung steckte: "[Zuerst d. Red.] dachte ich: Okay, das war wahrscheinlich von einem Fan. Dann habe ich es aber auf meinem Instagram gepostet und dann hat mir der Mann, der sie geschickt hat, gesagt: 'Nein, die sind von mir. Wie, da war keine Karte dran?' Und das fand ich ja ganz süß. Dann hat er mir die Bestellung gezeigt […] und was eigentlich auf [der Karte d. Red.] hätte stehen sollen."

Nach seinem Flirt mit Marc Eggers (li.) 2024 freut sich Bill Kaulitz inzwischen über neue Bekanntschaften. © BrauerPhotos / P.Schoenberger

Tom Kaulitz möchte auf Nummer sicher gehen: "Also hat er sich nicht mit fremden Federn geschmückt?" Woraufhin Bill klarstellt: "Nee, hat er nicht." Die Freude über diese romantische Überraschung war bei dem Sänger jedenfalls riesengroß: "Also das hab ich gar nicht erwartet, das fand ich schon ganz toll." Ob aus ihm und dem unbekannten Rosenkavalier mehr werden könnte, ließ der 35-Jährige an dieser Stelle jedoch offen.