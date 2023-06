Heimflug nach Gerichtsverhandlung: Prinz Harry überrascht Flugbegleiter mit Geschenk

Nach seinem Auftritt vor dem London High Court machte sich Prinz Harry zurück auf den Weg nach Kalifornien. Im Flugzeug sorgte der Herzog von Sussex für große Begeisterung bei der Crew.

Überraschung von Prinz Harry! Auf seinem Rückflug nach Kalifornien sorgte der Herzog von Sussex besonders bei einem Flugbegleiter für Begeisterung. Reise-Influencer Holden Pattern bekam von dem britischen Royal nicht nur ein Erinnerungsfoto, sondern sogar noch ein persönliches Geschenk, wie der britische "Mirror" berichtet.

"Passenger Prinz" Harry hinterlässt Flugbegleiter ein Geschenk

Nachdem Harry im seinem Prozess gegen "MGN Lt." vor dem Londoner Gericht ausgesagt hatte, verschwendete er keine Zeit und trat den Heimweg zu Ehefrau Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern an. Mit an Bord der Maschine Richtung Kalifornien war auch Flugbegleiter und Reise-Influencer Holden Pattern, der sein Treffen mit Prinz Harry via TikTok mit seiner Community teilte. Auf dem Bild ist ein über beide Ohren strahlender Pattern in seiner Uniform zu sehen, neben ihm steht Harry in einem schlichten schwarzen T-Shirt und Jeans und lächelt in die Kamera.

Der Bruder von Prinz William hinterließ Pattern noch ein Geschenk: seine umstrittene Autobiografie "Spare". Das Foto, dass das Buch neben einem Flugzeugsitz zeigt, kommentierte der Flugbegleiter mit "Ich habe gerade dies in meinem Gepäck gefunden, das mir ein Passagier gegeben hat". Und fügte hinzu, dass Harry sein "Passagier Prinz" sei.

Prinz Harry: Erneut kein Treffen mit der königlichen Familie

Gerüchten zufolge soll Harry während seines dreitägigen Aufenthalts in England in Frogmore Cottage gewohnt haben. Dort soll er sich laut "Mirror" auch während seines Besuchs zur Krönung seines Vaters Charles aufgehalten haben. Das historische Gebäude im Park von Windsor Castle bezog Harry 2018 nach seiner Hochzeit mit Meghan Markle. Die vergangenen Tage könnten Harrys letzter Aufenthalt in seinem ehemaligen Heim gewesen sein. Dem Bericht zufolge soll die kleine Familie diesen Sommer endgültig aus dem Cottage ausgezogen sein.

Wie bereits während Prinz Harrys Besuch anlässlich der Krönung gab es auch dieses Mal kein Treffen mit König Charles oder Prinz William, wie der "Telegraph" berichtet. König Charles befand sich bei der Ankunft seines Sohns in London noch in Rumänien und war anschließend mit einem offiziellen Event im Buckingham Palast beschäftigt.