"HeidiFest"-Gast reagiert auf Botox-Vorwürfe von Münchner Beauty-Doc: "Macht mich traurig"

Ein Münchner Beauty-Doc kritisierte das Aussehen von Sarah Engels. Der Vorwurf? Die Sängerin soll es mit Botox übertrieben haben. In der AZ reagiert Engels jetzt mit klaren Worten.

Sarah Engels spricht jetzt offen über Botoxvorwürfe und macht sich für Frauen stark.

Für Sarah Engels' (33) Mann Julian ist die Sängerin die schönste Frau der Welt. Der Münchner Beauty-Doc Marc Geldmacher sieht das wohl anders. In einem Online-Posting schoss er scharf gegen die diesjährige "Eurovision Song Contest"-Teilnehmerin. Engels' Ehemann zog daraufhin mit dem Mediziner verbal ins Gericht. Die Folge: ein heftiger Schlagabtausch auf Social Media.

Sarah Engels für Aussehen kritisiert: Ehemann Julian spricht von "unfassbar viel Hass"

"Entweder hat Sarah Engels die Mimik verlernt oder es wurde sehr stark Botox gespritzt. [...] Da bewegt sich nichts. Für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, dass so eine zubetonierte Stirn [...] jeglichen Ausdruck nimmt", meinte Geldmacher in einem Instagram-Video. Julian Engels stellte sich schützend vor seine Frau. "Dass man andere angreifen muss, um Reichweite zu generieren, finde ich absolut ekelhaft und traurig", betonte er empört in einem Posting. Der Zoff bauschte sich auf, Sarahs Ehemann verlor die Fassung. "Du bist schlecht für die Gesellschaft und verbreitest unfassbar viel Hass", stichelte er gegen den Münchner Beauty-Doc.

Im Interview mit der Abendzeitung verrät Sarah Engels nun offen, wie sie heute über die Botox-Bemerkungen von Geldmacher denkt.

Sarah Engels und ihr Ehemann, der einstige Fußballspieler Julian Engels. © imago/APress International

Sängerin reagiert auf Botox-Vorwürfe von Beauty-Doc: "Das macht mich traurig"

"Um ehrlich zu sein, ärgert mich das persönlich gar nicht mehr. Nach all den Jahren in der Öffentlichkeit habe ich gelernt, mit solchen Kommentaren umzugehen", betont die Sängerin gegenüber der AZ. Sie ist wohl selbstbewusst genug, um die urteilenden Aussagen und Botox-Vorwürfe von Geldmacher an sich abprallen zu lassen.

Doch Sarah Engels ist in anderer Hinsicht besorgt. "Was mich viel mehr beschäftigt, ist, was solche Aussagen mit Frauen und vor allem mit jungen Mädchen machen können. Ihnen wird ohnehin schon viel zu oft suggeriert, wie sie auszusehen haben oder welchem vermeintlichen Schönheitsideal sie entsprechen sollten." Die 33-Jährige erkennt offensichtlich eine große Gefahr. "Das macht mich traurig", so ihr Fazit.

Sarah Engels engagiert sich für Frauen: "An den eigenen Wert glauben"

Über andere Frauen und deren Optik zu urteilen, ist für Engels nicht nachvollziehbar. "Denn ich möchte ganz klar vermitteln: Es gibt nicht das eine Schönheitsideal. Jeder Mensch ist anders und genau das ist doch etwas Schönes", erklärt die Musikerin der Abendzeitung. "Female Empowerment" ist für Sarah Engels offenbar weitaus mehr als nur ein Begriff. "Mir ist wichtig, insbesondere Frauen und jungen Mädchen Mut zu machen, an sich selbst und den eigenen Wert zu glauben. Genau dafür habe ich auch meine Stiftung 'Starke Mädchen' gegründet."

Sarah Engels setzt sich mit ihrer eigenen Stiftung "Starke Mädchen" für Frauen ein. © imago/Panama Pictures

Für die 33-Jährige sei wichtig, dass sich Frauen untereinander "nicht ständig vergleichen". Man solle einander eine Stütze sein, damit jede lernt, zu sich selbst zu stehen. Ob sie diese Werte künftig auch ihrer jungen Tochter Solea Liana (4) vermitteln wird? Davon ist auszugehen.

Auftritt auf dem "HeidiFest" von Heidi Klum in München

Für Sarah Engels steht bereits der nächste große Auftritt an. Sie singt am Donnerstag (17. September) beim "HeidiFest" von Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus. Dort trifft sie auf ein hochkarätiges Staraufgebot mit Supermodel Naomi Campbell, Pussycat-Dolls-Star Nicole Scherzinger, Vicky Leandros, Liz Mitchell von Boney M., Katja Ebstein, Tony Christie, Markus Mörl und La Bouche.