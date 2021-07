Heidi Klums Tochter Leni zeigt sich im Bikini

Nachwuchsmodel Leni Klum zeigt auf Instagram viel nackte Haut. Fans und Follower sind von dem Bikini-Foto der Tochter von Heidi Klum begeistert.

Einmal mehr begeistert Heidi Klums (48) Tochter Leni (17) ihre Fans auf Instagram. , das sie in einem pink-orangenen Bikini auf einer Yacht zeigt. Ihre blonden Haare hat sie mit einer Spange hochgesteckt. Zudem blickt Leni durch ein Fernglas auf eine Küste in Italien, wo die Familie aktuell ihren Urlaub verbringt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Stalke meine Nachbarn", kommentiert Leni ihr Foto mit Humor. Fans und Follower sind sich einig: In Sachen Figur kommt das Nachwuchsmodel ganz nach seiner berühmten Mutter. "Was hast du gemacht, damit du so eine gute Figur bekommen hast?", fragt etwa eine Userin in den Kommentaren. "Wunderschön", schwärmt eine andere Person. "Wow super Körper", kommentiert eine weitere Followerin.

Leni Klum feierte ihr Modeldebüt im April dieses Jahres mit ihrer Mutter für das "Glamour"-Magazin. Ihr Vater ist der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore (71), mit dem Heidi Klum für rund ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann Seal (58) adoptierte Leni später. Mit ihm bekam Klum drei weitere Kinder, Henry (15), Johan (14) und Lou (11). Seit August 2019 ist Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (31) verheiratet.