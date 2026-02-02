Heidi Klums Nacktkleid bei den Grammys sorgt für Diskussionen

Zwischen all den Stars braucht es einen besonderen Look, um wirklich aufzufallen. Heidi Klum gelang das bei den Grammys mühelos - mit einem gewagten Nacktkleid, das alle Blicke auf sich zog.

Heidi Klum (52) hat bei der Grammy-Verleihung am Sonntagabend ein ganz besonderes Outfit präsentiert. Die 52-Jährige trug auf dem roten Teppich ein hautfarbenes Kleid, das an eine unbekleidete Schaufensterpuppe erinnerte. Die Robe betonte Brüste und Po - und sorgte für reichlich Aufsehen bei dem Event in Los Angeles.

Offenbar schränkte die starre Silhouette des Outfits ihre Bewegungsfreiheit ein. ist zu sehen, wie Heidi Klum in kleinen, vorsichtigen Schritten - dennoch lächelnd - über den Teppich geht. An den Seiten des knielangen Kleids setzten auffällige Schnallen Akzente. Das trägerlose Design kombinierte sie mit nudefarbenen Pumps. Ihr langes blondes Haar fiel offen aus dem Mittelscheitel über ihre Schultern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Heidi Klum erklärt ihr Nacktkleid

, dass das besondere Kleid von Designerin Marina Hoermanseder (39) stammt. Es sei "eine Lederform, die von Hand nach meinem Körper gefertigt und dann passend zu meiner Hautfarbe lackiert wurde", heißt es in dem Beitrag. In einer Instagram-Story teilte sie zudem ein Interview vom roten Teppich. Darin scherzte Klum, dass sie den ganzen Abend Standing Ovations geben würde, weil sie sich nicht hinsetzen könne.

Für die 52-Jährige steht Stil klar über Bequemlichkeit. Sie genieße es, sensationelle, besondere Outfits zu präsentieren. In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen jedoch auseinander: Während manche spotten, es sei noch zu früh für Halloween oder das Kleid als Beweis sehen, "dass wir alle manchmal den Verstand verlieren", feiern andere den Auftritt. "Das ist wunderschön und so einzigartig! Deine modische Aussage ist durchweg absolut inspirierend und so erfrischend zu erleben!", heißt es unter anderem in den Kommentaren.