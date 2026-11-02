Heidi Klum macht ihre Halloween-Party zum Spektakel: Als blutige Horror-Hand zieht sie in New York alle Blicke auf sich. Tochter Leni überrascht als Miss Piggy. Auch ein Mutter-Tochter-Duo aus München sorgt mit seinem Kaulitz-Kostüm für Aufsehen.

Da Bill und Tom Kaulitz verhindert sind, schlüpfen Dr. Luise Berger und Tochter Eleonora (re.) in die Rollen der Zwillinge. Gemeinsam posieren sie mit Leni Klum als "Miss Piggy".

privat 15 Da Bill und Tom Kaulitz verhindert sind, schlüpfen Dr. Luise Berger und Tochter Eleonora (re.) in die Rollen der Zwillinge. Gemeinsam posieren sie mit Leni Klum als "Miss Piggy".

Spielerfrau Laura "Abla" Schmitt (Mi.) als Madonna: Sie erinnert an den legendären Kuss mit Britney Spears und Christina Aguilera bei den MTV Video Music Awards 2003.

Instagram 15 Spielerfrau Laura "Abla" Schmitt (Mi.) als Madonna: Sie erinnert an den legendären Kuss mit Britney Spears und Christina Aguilera bei den MTV Video Music Awards 2003.

dpa, privat 15 Nur Hingucker: Wir zeigen hier die besten Bilder von Klums Halloween-Party...

Seit 25 Jahren gehört Heidi Klums Halloween-Party zu den aufwendigsten Kostümveranstaltungen der Promiwelt. Für ihr Jubiläum hat sich das Model etwas besonders Gruseliges einfallen lassen: Sie verwandelt sich in eine gigantische, blutverschmierte Hand. In der Handfläche ist ihr eigenes Gesicht zu sehen, dazu kommen lange rote Fingernägel, blutige Details und fleischartige Stränge. Sogar ihre Ringe und das Tattoo von Ehemann Tom Kaulitz sind Teil der Inszenierung. Gefeiert wurde im mondänen Restaurant Cathédrale im New Yorker East Village.

Heidi Klum wird zur blutigen Horror-Hand

Für die Verwandlung war erneut der bekannte Make-up- und Spezialeffektkünstler Mike Marino verantwortlich. Mehrere Stunden dauerte es, bis Heidi in ihrem aufwendigen Kostüm steckte. Klum hat sogar schon erzählt, dass sie bei Kostümen, die einen Toilettengang über längere Zeit unmöglich machen, eine Windel trägt. Ihr Ziel: möglichst lange in den aufwendigen Kreationen auszuharren, damit möglichst viele Gäste ein Erinnerungsfoto mit ihr machen können.

Tom und Bill Kaulitz fehlen 2026 bei Heidi Klums Halloween-Party

Eigentlich gehört auch Ehemann Tom Kaulitz seit einigen Jahren fest zu Heidi Klums Halloween-Inszenierungen. Mal war er das Ei zu ihrem Pfauenkostüm, mal der Angler zu ihrem Wurm-Auftritt oder der versteinerte Krieger an ihrer Seite, als sie sich als Medusa verkleidete. In diesem Jahr muss Klum allerdings ohne ihren Mann auskommen.

Im Podcast "Kaulitz Hills" hatten Tom und sein Bruder Bill angekündigt, wegen eines Tokio-Hotel-Konzerts in Deutschland nicht bei der Halloween-Party dabei sein zu können. Umso passender ist es, dass ein Mutter-Tochter-Duo aus München in diesem Jahr als die beiden Musiker auftritt.

Münchner Mutter und Tochter kommen als Tom und Bill Kaulitz

Die Münchner Beauty-Ärztin Dr. Luise Berger und ihre Tochter Eleonora erscheinen als Tom und Bill Kaulitz. Die Einladung erhielten die beiden durch ihre Zusammenarbeit mit Leni Klum. Zuvor hatten sie die Tochter von Heidi Klum bereits in Manhattan getroffen. Der Abendzeitung sagen sie: "Wir finden Bill und Tom unglaublich sympathisch und authentisch – und weil wir selbst oft für Schwestern statt für Mutter und Tochter gehalten werden, hatten wir beide gleichzeitig die Idee, für Halloween zu den mausigen Zwillingsbrüdern zu werden. Seit Mai haben wir daran gearbeitet, die beiden möglichst realistisch darzustellen, natürlich inklusive Eye Patches bei Bill – und während die echten Kaulitz-Brüder auf Tour sind, haben wir Heidi und Leni kurzerhand selbst unterstützt." Sänger Bill Kaulitz nutzt die Augenpatches der Bergers privat und zeigte sich damit u.a. in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz".

Leni Klum überrascht als Miss Piggy

Auch Heidi Klums Tochter Leni sorgt mit ihrem Kostüm für Aufmerksamkeit. Sie kommt als Miss Piggy aus der Muppet-Show: mit Schweineohren, passender Nase, auffälligen XXL-Wimpern und einer riesigen violetten Federboa. Gemeinsam mit ihrer Familie posiert sie auf dem blauen Teppich vor der Party.

Diese Promis feiern mit Heidi Klum

Unter den Gästen sind zahlreiche weitere aufwendig kostümierte Prominente. Laura "Abla" Schmitt (Freundin von Spanien-Spielmacher Dani Olmo) erinnert an einen der berühmtesten Popmomente der 2000er-Jahre: Sie stellt den legendären Kuss zwischen Madonna, Britney Spears und Christina Aguilera bei den MTV Video Music Awards 2003 nach.

Model Karen Mulder schlüpft in die Rolle von Karl Lagerfeld. Dafür trägt sie sogar Originalkleidung und eine Sonnenbrille des verstorbenen Modezaren. Auch der typische Look von US-Modejournalistin Anna Wintour wird von einem Gast aufgegriffen.

Die Horror-Zwillinge Neil Patrick Harris und David Burtka

Schauspieler Neil Patrick Harris und sein Ehemann David Burtka setzen auf Grusel im Doppelpack: Als unheimliche Zwillinge tragen sie identische Kleider, Perücken, rote Kontaktlinsen und Kunstblut.

Leder-Outfits: Rebecca Mir und Massimo Sinató mit einem "Matrix"-Look

Das deutsche Tanz- und TV-Paar Rebecca Mir und Massimo Sinató wählt einen Look, der an die Filmreihe "Matrix" erinnert. Beide erscheinen in schwarzen Leder-Outfits und mit dunklen Sonnenbrillen.

Gina-Lisa Lohfink kommt im Krankenhaus-Look

Auch ehemalige GNTM-Gewinnerin Vanessa Fuchs ist dabei. Die 30-Jährige kombiniert eine pinke Perücke mit einem glitzernden lila Minikleid und einem weißen Mantel. An ihrem Bein sind Geldscheine befestigt. Gina-Lisa Lohfink setzt gemeinsam mit Dr. Dorow auf einen blutigen Krankenhaus-Look: Sie trägt ein blutverschmiertes Krankenschwester-Outfit mit rotem Korsett, Stiefeln und Lederjacke. Dr. Dorow erscheint im entsprechend präparierten OP-Kittel.

Heidi Klum hat mit ihrer 25. Halloween-Party einmal mehr gezeigt, dass bei ihr nicht einfach nur Kostüme getragen werden. Ihre Verwandlungen sind aufwendige Inszenierungen – und die Gäste lassen sich jedes Jahr aufs Neue einiges einfallen, um auf dem roten beziehungsweise blauen Teppich aufzufallen.