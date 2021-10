Heidi Klums Halloween-Kostüme: So gruselig sah sie in all den Jahren aus

Heidi Klum liebt irre Kostüme und Outfits zu Halloween und veranstaltet normalerweise jährlich eine große Party. Allerdings muss sie auch 2021 die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie absagen. Die AZ blickt zurück und zeigt Heidis gruseligsten und spektakulärsten Kostüme der letzten Jahre.

Sieht Heidi so in 50 Jahren aus? 2013 verkleidete sich Klum als alte Omi.

dpa 14 Sieht Heidi so in 50 Jahren aus? 2013 verkleidete sich Klum als alte Omi.

2011 feierte Heidi Klum in einem Kostüm, in dem sie aussah, als entstammte sie direkt einem Medizinlehrbuch.

Imago 14 2011 feierte Heidi Klum in einem Kostüm, in dem sie aussah, als entstammte sie direkt einem Medizinlehrbuch.

So stellte sich Heidi Klum "Superhero" vor (2010).

imago 14 So stellte sich Heidi Klum "Superhero" vor (2010).

2002 verwandelte Heidi Klum sich in den Comic-Charakter Betty Boop.

imago 14 2002 verwandelte Heidi Klum sich in den Comic-Charakter Betty Boop.

Ihr macht keine(r) was vor: Heidi Klums beste Halloween-Verwandlungen...

dpa/imago 14 Ihr macht keine(r) was vor: Heidi Klums beste Halloween-Verwandlungen...

Haariger Werwolf (2017), künstliche Jessica Rabbit (2015), alte runzelige Frau (2013), goldene Kleopatra (2012), düsterer Rabe (2009) oder Hindu-Göttin Kali (2008) - Heidi Klum liebt Halloween und die verschiedensten Kostüme.

Heidi Klum lässt Halloweenparty 2021 erneut ausfallen

Seit über 20 Jahren veranstaltet das Topmodel bereits eine große Promi-Party zu ihrem Lieblingsfeiertag. Nachdem schon 2020 ihre Sause Corona-bedingt ausfallen musste, wird es auch 2021 keine Halloween-Veranstaltung geben.

Trotzdem lässt sich Heidi Klum den Spaß am Gruselfest nicht nehmen und plant für ihre Fans zumindest via Instagram eine kleine Showeinlage. Ob sie dabei wieder in ein spektakuläres Kostüm steigen wird?

Heidi Klum: Grusel-Foto vom Halloween-Kostüm 2019

Für ihre Partys legt Heidi Klum großen Wert auf ihre Verkleidungen. 2018 verwandelte sie sich zusammen mit ihrem damaligen Freund (mittlerweile Ehemann) Tom Kaulitz in die Disney-Figuren Lady Fiona und Oger Shrek. Und auch 2019 zeigte sich das Paar gemeinsam auf der Klum-Party.

Das Topmodel ging als Horror-Cyborg. Während Klums Kostüm durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es Kaulitz schlichter. Er hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet.

In unserer Fotostrecke zeigen wir Heidi Klums beste Halloween-Kostüme der vergangenen Jahre.