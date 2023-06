Heidi Klum zeigt Foto von Halbbruder Michael: Normalo-Leben als Busfahrer

Heidi Klum teilt auf Instagram oft private Einblicke aus ihrem Leben mit Ehemann Tom Kaulitz und ihrer ältesten Tochter Leni. Ihn hingegen bekommt man dort selten zu Gesicht: Heidis Halbbruder Michael.

Diverse Familienmitglieder von Heidi Klum (50) sind häufig in den Schlagzeilen vertreten: Ehemann Tom und Schwager Bill Kaulitz sind selbst berühmt, Tochter Leni treibt seit einigen Jahren erfolgreich ihre Modelkarriere voran. Auch Vater Günther Klum ist häufig Thema in den Medien – mal wegen mutmaßlich fragwürdiger Verträge bei "Germany's Next Topmodel", aktuell ist oft das angeblich angespannte Verhältnis zu Tochter Heidi Thema. Ihn kennt hingegen kaum jemand: Halbbruder Michael. Was ist über den Mann mit der weltberühmten Schwester bekannt?

Heidi Klum zeigt Halbbruder auf Instagram

Es sind nur wenige Informationen über Michael, der aus einer früheren Beziehung von Heidis Mama Erna stammt, bekannt: Laut diversen Medienberichten ist er verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im Rheinland, unweit von seiner Mutter, die in Bergisch Gladbach wohnt. Dort arbeitet er laut einem Bericht von von 2019 recht bodenständig als Busfahrer. Über das Alter von Heidi Klums Halbbruder gibt es widersprüchliche Angaben – er soll entweder 58 oder 59 Jahre alt sein.

Dank eines Instagram-Schnappschusses von 2018 kann man sich auch ein Bild von dem unbekannten Familienmitglied machen: Das Foto ist offenbar während der Dreharbeiten zur 13. Staffel von "Germany's Next Topmodel" entstanden, Michael sitzt links neben seiner Schwester. Mit auf dem Bild sind außerdem Mama Erna und Papa Günther Klum, Heidis Tante sowie die damaligen Jurymitglieder Thomas Hayo und Michael Michalsky.

Heidi Klum hat gutes Verhältnis zu ihrem Halbbruder

Die ungleichen Geschwister stehen sich trotz sehr gegensätzlicher Lebensstile sehr nah, wie Heidi Klum schon in diversen Interviews betonte. Einen kleinen Einblick in das gute Verhältnis von Bruder und Schwester gab es auch 2019 in einer Instagram-Story. Diese zeigte Heidi und Ehemann Tom bei Kochen in ihrer Küche, Bruder Michael war per Videotelefonie zugeschaltet und kommentierte das Geschehen.