Heidi Klum von Beziehungsstatus verwirrt: "Bill hat schon wieder einen neuen Freund" 

Während Tom Kaulitz bereits seit 2019 glücklich mit Heidi Klum verheiratet ist, hat sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz die große Liebe offenbar noch nicht gefunden. Sein Dating-Leben sorgt trotzdem für Furore – und bringt sogar manchmal seine Familie durcheinander. Hat Bill Kaulitz einen neuen Partner?

Bill Kaulitz (35) steht seit jungen Jahren in der Öffentlichkeit. Der Sänger von Tokio Hotel ist mit Spekulationen zu seiner Person bestens vertraut und weiß: Vor allem sein Liebesleben ist von großem Interesse für Fans und Presse. Derzeit lernt der 35-Jährige wieder jemanden kennen – doch Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) und Schwägerin Heidi Klum (52) sind von dem Hin und Her allmählich überfordert.

Bill Kaulitz stellt klar: "Nicht in einer neuen Beziehung"

In der neuesten Ausgabe vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kommt Bill Kaulitz auf Gerüchte zu sprechen, die derzeit über ihn die Runde machen: "Natürlich hab ich mit den Männern auch wieder Schlagzeilen gemacht: 'Neuer Mann bei Bill Kaulitz'." Doch der Sänger möchte das so nicht auf sich sitzen lassen: "Also Leute, ich bin immer noch, das möchte ich immer richtigstellen, weil da hab ich dann natürlich Angst, dass die Leute denken, ich bin vergeben – [...] ich bin nicht in einer neuen Beziehung.“

Auch sein Bruder Tom Kaulitz hat von den Schlagzeilen gehört und meint dazu: "Soll ich dir mal was sagen, weil ich hab das nur schon wieder mitbekommen: Meine Frau ist morgens neben mir aufgewacht [...] und das erste, was Heidi zu mir sagt, weil sie scrollte durch ihr Handy morgens, ist: 'Ich hab mitbekommen, Bill hat schon wieder einen neuen Freund. Also in wen ist er denn jetzt verliebt?'"

Heidi Klum und Tom Kaulitz rätseln auch hin und wieder über den Beziehungsstatus von Bill. © imago/Future Image

Heidi Klum und Tom Kaulitz: "Wir kommen alle nicht mehr mit"

Für Heidi Klum kam diese News offenbar überraschend, wie ihr Ehemann Tom Kaulitz weiter erzählt: "Sie meinte: 'Ich komme jetzt langsam auch nicht mehr mit, wer ist denn das jetzt?' Und ich so: 'Willkommen im Club. Wir kommen alle nicht mehr mit.'" Lachend erwidert Bill Kaulitz daraufhin: "Ach, das stimmt doch aber gar nicht ganz." Und verrät über seine angebliche neue Eroberung: "Also der ist total süß und hot, aber wir haben uns noch nicht mal getroffen."

Für den glücklich verheirateten Tom Kaulitz wirft das Dating-Verhalten seines Bruders Rätsel auf: "Das finde ich aber gerade das Geile, du und deine Freundinnen, ihr macht das oft: Ihr schreibt und kennt Leute nur übers Internet und dann redet ihr schon so viel von denen und die Erwartungen und Hoffnungen sind schon so hoch."

Bill Kaulitz (li.) lernt gerne Männer über das Internet kennen. Sein Bruder Tom schmunzelt über diese Vorgehensweise. © imago/Future Image

Bill Kaulitz stellt klar: "Stimmt natürlich überhaupt nicht"

Bill Kaulitz möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, sich zu erklären: "Aber ich hab doch gar nichts anderes behauptet, ich hab ja nur gesagt: 'Ich schreib' mit einem neuen Typen, den finde ich super hot und der ist total mein Typ und so weiter, ich wünschte nur, er wäre auch noch behaarter. Aber ich hab ja noch nicht gesagt, dass ich mit dem zusammen bin und ich hab mich ja auch noch nicht mal mit dem getroffen."

Für Tom Kaulitz liegt das Problem daher in der Berichterstattung: "Da siehst du ja, was die Presse wieder daraus gemacht hat. So entsteht es dann wieder!" Und Bill ergänzt: "Genau ja, so und dann denkt die eigene Familie wieder, ich bin hier wieder unterwegs wie die Wanderhure, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht."