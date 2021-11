Heidi Klum verteidigt Ex-"GNTM"-Kandidatin Micaela Schäfer

Ehemalige "GNTM"-Kandidatinnen wie Micaela Schäfer sind heute im Reality-TV zu Hause. Wie Modelmama Heidi Klum darüber denkt? "Jeder hat sein Leben", stellt sie im Interview klar.

Im Frühjahr 2022 startet bereits die 17. Staffel "Germany's next Topmodel". Viele Kandidatinnen, die in der Model-Castingshow von Heidi Klum (48) um den Titel kämpften, sind heute noch im Fernsehen zu sehen. Während sich ehemalige Teilnehmerinnen wie Lena Gercke (33) oder Rebecca Mir (29) als Moderatorinnen einen Namen gemacht haben, sind andere im Reality-TV zu Hause. Eine von ihnen ist Gina-Lisa Lohfink (35) - sie belegte 2008 den 12. Platz bei "GNTM".

Im Gespräch mit spot on news am Rande der "GNTM"-Dreharbeiten auf Mykonos stellt Klum klar, dass sie niemanden für seinen Lebensweg verurteilt. "Ich denke, jeder hat sein Leben. Es ist jedem selbst überlassen, was er gerne machen möchte."

Heidi Klum verteidigt Micaela Schäfer

Vor allem auf eine Ex-Kandidatin wird Klum nach eigenen Angaben oft angesprochen. "Viele fragen mich immer, ob ich es nicht schlimm finden würde, was zum Beispiel aus Micaela Schäfer geworden ist." Die gebürtige Leipzigerin belegte 2006 in der ersten Staffel den achten Platz. Danach klapperte die heute 38-Jährige verschiedene Reality-Formate wie das Dschungelcamp ab. Mit zahlreichen Schönheitsoperationen sorgt das Erotikmodel zudem für Schlagzeilen. "Da denke ich mir: Wenn sie liebt, was sie tut, lasst sie das doch machen", erklärt die "GNTM"-Chefin. "Was interessiert es die Leute?" Viele würden Schäfer toll finden, "und sie selbst findet sich auch toll, was ja nun mal das Allerwichtigste ist". Generell "sind wir als Gesellschaft oft viel zu verurteilend".

Welche Kandidatinnen in der 17. Staffel ihr Glück versuchen, hält der Sender bislang noch unter Verschluss. Bekannt ist allerdings, dass der Cast noch diverser wird. Sowohl kleine als auch kurvige und ältere Frauen bekommen eine Chance. Die 68-jährige Barbara ist die älteste Kandidatin der Staffel.