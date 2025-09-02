Heidi Klum verrät: So feierten Bill und Tom Kaulitz Geburtstag

Dinner und Geschenke: Heidi Klum hat bei Instagram Einblicke in die Geburtstagsfeier von Ehemann Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill gegeben.

Bill und Tom Kaulitz haben am 1. September ihren 36. Geburtstag gefeiert. Wie sie diesen zelebriert haben, hat unter anderem Tom Kaulitz' Ehefrau Heidi Klum (52) bei Instagram verraten. In mehreren Storys teilte sie Eindrücke von der intimen Feier.

Die Zwillinge haben ein Dinner in einem Restaurant am Meer veranstaltet. Klum zeigte die beiden Geburtstagskinder beim Ausblasen der Kerzen und beim Auspacken der Geschenke. Dazu gehörten edle Armbänder oder bunte Tequilagläser.

durfte natürlich auch nicht fehlen. Zu einem Schnappschuss von Bill und Tom im Pool schrieb Klum: "Alles Gute zum 36. Geburtstag, meine liebsten Zwillinge. Ich liebe euch sooooooo sehr."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zu den weiteren Instagram-Gratulanten zählten die Tokio-Hotel-Bandkollegen der beiden. Georg Listing (38) schrieb : "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die OG Mäuse. Kann es kaum erwarten, euch zu feiern."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Gustav Schäfer (36) postete der Zwillinge und kommentierte es mit: "Happy happy birthday ihr Mäuse. Lasst euch ordentlich feiern und trinkt einen für mich mit." Die deutsche Drag Queen Candy Crash postete mit den Zwillingen und versicherte ihnen: "Ich liebe euch Jungs."

Bill Kaulitz' Wünsche zu seinem Geburtstag

Bill Kaulitz teilte ebenfalls Einblicke in seinen Ehrentag. Er postete Bilder von Blumensträußen und zahlreichen Herzluftballons, die in seinem Wohnzimmer an der Decke schwebten. erklärte der Sänger: "Ich mag es, älter zu werden, ich finde das super." Weiter fügte er hinzu: "Mitte 30 zu sein, ist super. Auch Mitte 40. Ich finde älter werden schön, weil es ein Accomplishment ist - ein weiteres Jahr, das geschafft ist. Erfahrung, die man gesammelt hat."

Mit seinem Lebensgefühl und seinem inneren Frieden habe er sich "nie wohler und besser gefühlt als jetzt", sagte der Tokio-Hotel-Frontmann. "Ich bin mit meinem Beruf, mit meiner Karriere, aber auch mit meinem Privatleben wirklich so glücklich. Das war ich zuvor eigentlich nie." Er wünsche sich, dass alles so bleiben solle, wie es jetzt sei. Aber: "Natürlich würde ich mich gerne verlieben, das ist immer schön. Ich würde auch gerne heiraten, aber ich bin auch nicht unglücklich, wenn das nicht passiert. Ich denke, es wäre ein schönes Add-on und nichts, wovon ich mein Glück abhängig mache - aber ein Mann wäre diese kleine Kirsche auf der Sahne."