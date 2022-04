Heidi Klum und Tyra Banks: Supermodels posieren für Kim Kardashian

Damit ist Kim Kardashian ein echter Coup gelungen: Für die neue Kollektion ihrer Shapewear-Firma Skims hat sie eine Gruppe von Supermodels um sich geschart.

Kim Kardashian (41) weiß, wie sie Aufmerksamkeit auf ihre Shapewear-Firma lenken kann. Die Unternehmerin hat vier Supermodels für eine Kampagne zu ihrer neuen Kollektion engagiert: Heidi Klum (48), Tyra Banks (48), Alessandra Ambrosio (40) und Candice Swanepoel (33) haben ein gemeinsames Shooting absolviert. Auch Kardashian selbst ließ es sich nicht nehmen, mit den Supermodels zu posieren. "Okay, ich sollte eigentlich nicht in dieser Kampagne sein, aber ich kam vorbei und sprang ein, weil es einfach zu ikonisch war", schrieb sie , in dem sie verschiedene Bilder mit ihren Models veröffentlichte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Heidi Klum bedankt sich für Zusammenarbeit

Heidi Klum vom Shooting und schrieb dazu: "Was für ein tolles Shooting. Es ist schon eine Weile her, dass wir alle zusammen waren, also war es sehr besonders, wieder vereint zu sein. Danke Kim Kardashian, dass du es möglich gemacht hast."

Im vergangenen Sommer hatte bereits Supermodel Kate Moss (48) für Kardashian gemodelt. In der Kampagne präsentierte sie neben BH, Bralette oder Body auch oben ohne eine Leggings."2014 lernte ich sie durch Ricardo Tisci kennen und war sofort von ihrem frechen Humor und ihrer authentischen und klassischen Schönheit beeindruckt. Seitdem sind wir Freunde", schrieb Kardashian , in dem sie Bilder der Kampagne veröffentlichte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert