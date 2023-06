Heidi Klum und Tom Kaulitz: Turtelfotos aus Venedig

Heidi Klum hat bei Instagram Turtelfotos mit Ehemann Tom Kaulitz veröffentlicht und ihm eine Liebeserklärung gemacht. Zuvor hatte sie auf ihrem Account einen Einblick in die Dreharbeiten für eine Serie gegeben.

Heidi Klum (50) scheint sich nach dem "GNTM"-Finale in der vergangenen Woche eine Auszeit zu nehmen. Das Aushängeschild der ProSieben-Castingshow veröffentlichte mit Ehemann Tom Kaulitz (33), die die beiden augenscheinlich in Venedig zeigen.

Das Paar gibt sich auf einer der Aufnahmen einen innigen Kuss, auf den weiteren Bildern posieren sie Arm in Arm für die Kamera. Dazu schrieb Klum: "Ich liebe dich" und fügte ein Herzchen-Emoji an. Auch Tom Kaulitz genießt nach der Tour mit seiner Band Tokio Hotel und der Verkündung zu seinem neuen "The Voice"-Job als Coach inklusive den Aufzeichnungen der Blind Auditions sichtlich die sommerliche Pause und grinst entspannt in die Linse.

Am Set der "Bergretter"

Vor dem Urlaubs-Posting gab Klum noch einen . "Vielen Dank an die 'Bergretter' und das Team für eine unvergessliche Zeit", schrieb das Model zu mehreren Bildern, die sie in einem Dirndl gekleidet am "Die Bergretter"-Set zeigen. Dass Klum in der ZDF-Serie mitspielt, . "Ja, es stimmt! Aufregende gemeinsame Drehtage liegen hinter uns. Was für eine Gaudi!", hieß es dabei auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie zu einem gemeinsamen Foto von Klum und dem Cast.

Nachdem Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46) im Podcast von Bill und Tom Kaulitz gehört hatte, dass letzterer und seine Frau Fans der Serie sind, lud er sie im November 2022 ans Set ein. "Tatsächlich hat sich Heidi kurz darauf bei mir gemeldet und dabei den Wunsch geäußert, bei uns auch mal mitzuspielen bzw. gerettet zu werden", sagt Ströbel . Klum erklärte der "Bild" zu ihrem Dreh: "Genauso spannend, wie es im Fernsehen aussieht, war es auch am Set. Es ging hoch her und ich hing im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön in den Seilen." Sie sei selber an ihre Grenzen gegangen. "Von der Kussszene mal ganz abgesehen." Die 15. Staffel der Serie, die in Ramsau gedreht wird, soll im Herbst gezeigt werden.