Heidi Klum und Sofia Vergara: Fashion-Duell auf dem roten Teppich

Sofia Vergara im hautengen rosa Kleid, Heidi Klum im kurzen orangefarbenen Outfit: Die beiden Stars glänzen auf dem roten Teppich der "America's Got Talent"-Liveshows.

Diesen beiden Damen macht in Sachen Mode keine was vor: "Modern Family"-Star Sofia Vergara (49) und Model Heidi Klum (48) posierten gemeinsam auf dem roten Teppich der "America's Got Talent"-Liveshows in Los Angeles. Die beiden Stars sitzen in der Jury der Sendung.

Vergara erschien in einem hautengen, schulterfreien Kleid in Rosa auf dem roten Teppich. Das wadenlange Outfit war tief ausgeschnitten und betonte die schlanke Taille der Schauspielerin. Dazu kombinierte sie offene, mit Schmucksteinen besetzte Stilettos. Nagellack und Lippenstift hatte sie auf das Kleid abgestimmt, ihre dunklen, langen Haare ließ die 49-Jährige offen über ihre Schultern fallen.

Klum begeistert in Orange

Heidi Klum lenkte die Aufmerksamkeit durch ein orangefarbenes Minikleid auf ihre schlanken Beine. Das knappe, ärmellose Kleidungsstück in Fell-Optik trug sie mit passendem Seidengürtel, den sie auf der Seite zu einer Schleife gebunden hatte.

Dazu präsentierte der "Germany's next Topmodel"-Star durchsichtige, spitze Stilettos und ein orangefarbenes Armband. Ihre blonde Mähne trug sie offen und glatt frisiert. Mit dunklem Make-up betonte Klum zudem ihre Augen.