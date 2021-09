Heidi Klum und Leni posten süße Kinderbilder vom Geburtstagsteenie

Der älteste Sohn von Entertainerin Heidi Klum hat Geburtstag und zur Feier des Tages gibt es süße Kinderfotos satt, denn auch Henrys Schwester Leni zeigt eines.

Der älteste Sohn von Entertainerin Heidi Klum (48) feiert am heutigen Sonntag (12.9.) seinen 16. Geburtstag. Seine berühmte Mutter lässt ihn mit mehreren Fotos hochleben. Besonders niedlich ist ein Schwarz-weiß-Bild, auf dem die stolze Mama ihr fröhlich strahlendes Baby im Arm hält.

Ein weiteres Bild zeigt die beiden in ähnlicher Pose, nur dank Zahnspange offensichtlich im Hier und Jetzt. "Ein weiteres Jahr um den Mond und zurück.? Ich liebe dich so sehr Henry. Happy 16. Geburtstag. Du hast das freundlichste Herz und das größte Grinsen", .

Zuvor hatte sie bereits ein . Im Vordergrund ist die Torte mit 16 weißen Kerzen und einer kleinen Henryfigur in der Mitte zu sehen, im Hintergrund jede Menge junger Partygäste im Garten der Klum-Villa in Kalifornien. Ihr Kommentar hier: "16. Mein Henry. Ich liebe dich so sehr".

Schwester Leni grüßt aus der Ferne

Henrys ein Jahr ältere Schwester, Leni Klum (17), absolviert derzeit - in Begleitung von Bill Kaulitz (32) - einen weiteren Modeljob in Berlin und kann nur aus der Fern grüßen. Das macht sie dafür aber umso herzlicher: postete sie ein niedliches Kinderbild von sich und Henry und kommentierte es mit "Henry wird heute 16!! Happy Birthday, ich liebe dich".

Großes Patchwork-Glück

Lenis Vater ist der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore (71), mit dem Heidi Klum für rund ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann Seal (58) adoptierte Leni später. Mit ihm bekam Klum drei weitere Kinder, Geburtstagskind Henry, Johan (14) und Lou (11).

Seit August 2019 ist Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen und Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (32) verheiratet.