Heidi Klum und ihre Männer

Happy Birthday, Heidi Klum! Die Model-Mama feiert am 1. Juni ihren 50. Geburtstag und könnte glücklicher nicht sein. Nach einigen Fehlschlägen scheint sie mit Tom Kaulitz ihr großes Liebesglück gefunden zu haben.

Heidi Klum feiert am 1. Juni ihren 50. Geburtstag. Für die Model-Mama könnte es beruflich wie auch privat aktuell nicht besser laufen. Vor allem in der Liebe scheint die vierfache Mutter mit Tom Kaulitz (33) ihr großes Glück gefunden zu haben - bis dahin war es jedoch ein langer Weg.

Ric Pipino

Ric Pipino, der 14 Jahre ältere Promi-Coiffeur aus New York, machte den Anfang. Heidi lernte ihn 1996 zu Beginn ihrer US-Karriere als Model und Werbefigur kennen und gab ihm ein Jahr später das Jawort. 2002 ließ sich das Paar scheiden.

Anthony Kiedis und Jay Kay

Es folgte ein mehrmonatiges Verhältnis mit dem elf Jahre älteren Anthony Kiedis (60), dem Sänger der Rockgruppe Red Hot Chili Peppers. Doch auch der konnte Heidi nicht halten. Sein Nachfolger wurde noch im gleichen Jahr Jay Kay (53), der knapp vier Jahre ältere Frontmann der britischen Band Jamiroquai. Auch diese Beziehung ging in die Brüche, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatte.

Flavio Briatore

2003 lernte Heidi den 23 Jahre älteren Formel-1-Manager Flavio Briatore (73) kennen. Das Model wurde schwanger - und der Italiener suchte das Weite. Er behauptete, Tochter Leni, die 2004 zur Welt kam, sei nicht von ihm. Heute sieht er das längst anders und schwärmt regelmäßig von seiner Tochter und seiner Ex Heidi.

Seal

Mit ihm schien sie Mr. Right gefunden zu haben. 2005 heiratete Heidi den britischen Schmusesänger Seal (60). Altersunterschied: zehn Jahre. Er adoptierte ihre Tochter und sie bekamen nacheinander drei gemeinsame Kinder, zwei Jungen sowie ein Mädchen. Das Paar zelebrierte in der Öffentlichkeit die große Liebe. Jahr für Jahr erneuerten sie ihr Ehegelübde. Umso überraschender kam 2012 die Trennung.

Martin Kirsten

Martin Kirsten war für sie da, als Heidi sich von Ehemann Seal trennte. Aus Klums Leibwächter wurde plötzlich der neue Partner an ihrer Seite. Die Liaison fernab des Rampenlichts hielt eineinhalb Jahre.

Vito Schnabel

Doch Heidi blieb erneut nicht lange alleine. Plötzlich trat der 13 Jahre jüngere Kunsthändler Vito Schnabel (36) in ihr Leben. Doch auch ihn konnte sie nicht lange an sich binden. Nach drei gemeinsamen Jahren folgte die Trennung.

Tom Kaulitz

2018 dann die große Überraschung: Heidi Klum und Tom Kaulitz zeigten offen ihre Liebe. Der Tokio-Hotel-Gitarrist ist 17 Jahre jünger als Heidi. Jedwede Kritik an dem großen Altersunterschied scheint an dem Paar abzuprallen. Am 22. Februar 2019 heirateten die beiden auf einem Standesamt in Los Angeles. Die große Traumhochzeit folgte im August auf Capri. Regelmäßig zelebrieren sie ihre Liebe auf Instagram. "Ich habe das Gefühl, endlich habe ich den Einen gefunden", schwärmt Heidi unter anderem. Ein echtes Happy End!