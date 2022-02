Heidi Klum und die Männer: Wer sind die Ex-Freunde des Supermodels?

Heidi Klum (48) hat 2019 dritten Mal geheiratet. Tom Kaulitz' Heiratsantrag hat das Supermodel an Weihnachten 2018 angenommen und den Verlobungsring stolz auf Instagram präsentiert. Wir blicken auf ihre Ex-Beziehungen und ehemalige Partner zurück...

Mit Seal war Heidi Klum am längsten zusammen. 2005 heirateten die beiden, 2009 nahm sie sogar seinen Nachnamen Samuel an. Er adoptierte Klums Tochter Leni. 2012 reichten die beiden die Scheidung ein.

Heidi Klum ist wieder verheiratet! Im Sommer 2019 gab sie ihrem Tom das Jawort.

Heidi Klum hat zwei Ex-Ehemänner

Sieben Männer hatte sie in den letzten 20 Jahren der Öffentlichkeit präsentiert. Zwei Mal war Heidi Klum vor der Beziehung mit Tom Kaulitz schon verheiratet. Sie schipperte mit Friseur Ric Pipino (54) und Sänger Seal (58) in den Ehe-Hafen. Doch beide Liebes-Versprechen platzten.

Mit welchen Männern war Heidi Klum früher zusammen?

Auch ihren Ex-Bodyguard Martin Kristen, Formel-1-Chef Flavio Briatore und Anthony Kiedis (Sänger der "Red Hot Chili Peppers") konnte oder wollte Heidi Klum nicht halten. Zuletzt scheiterte ihre Beziehung mit dem zwölf Jahren jüngeren Kunsthändler Vito Schnabel.

Doch ihr Liebes-Glück hat Heidi Klum längst mit Tom Kaulitz gefunden. Der Musiker hatte Klum an Heiligabend 2018 einen Heiratsantrag gemacht – die romantische Hochzeit in Weiß fand am 3. August 2019 auf Capri statt.

Wir zeigen Heidi Klums ehemalige Lebensgefährten in unserer Fotostrecke.