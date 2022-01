Heidi Klum über Tom Kaulitz: "Nicht einfach" als plötzlicher Stiefpapa

Heidi Klum hat in einem Interview verraten, dass es für Tom Kaulitz "nicht einfach" war, plötzlich der Stiefvater von vier Kindern zu sein.

Seit 2019 ist Heidi Klum (48) glücklich mit Musiker Tom Kaulitz (32) verheiratet. Damit mit der Ehefrau traten auch ihre vier Kinder Leni (17), Henry (16), Johan (15) und Lou (12) aus früheren Beziehungen in sein Leben. erzählte die 48-Jährige, dass es für ihren Ehemann "sicherlich nicht einfach" gewesen sei, "in eine Familie zu treten und plötzlich vier Kinder und Teenager zu haben".

Es sei "einfacher" gewesen, als ihre Kinder noch jünger gewesen seien. "Jedes Alter bringt seine Herausforderungen mit sich", erklärte das Model weiter. Mittlerweile sind Tom Kaulitz und die Kinder ein Herz und eine Seele. Bereits 2019 zeigte Heidi Klum , dass ihr Ehemann der ältesten Tochter Leni das Autofahren beibrachte. Nun unterrichte er auch den 16-jährigen Henry, wie sie weiter verriet.

Leni Klum geht "ihren eigenen Weg"

Heidi Klum plauderte im Interview auch über die Zukunft ihrer vier Sprösslinge. Leni Klum hat bereits erfolgreich ihre Modelkarriere gestartet, sie gehe "ihren eigenen Weg". "Ich finde es so wunderbar, dass sie nicht versucht, wie ich zu sein", sagte Klum über ihre älteste Tochter.

"Sie ist klein für ein Model und sie steht dazu. Seit ihrer Geburt hat sie eine Kamera vor sich, also sieht sie die Kamera eher wie einen Freund als einen Feind. Ich habe das Gefühl, dass sie vor der Kamera super entspannt ist und immer die beste Zeit hat", so Mama Klum.

Tochter Lou will entweder Popstar, Tierärztin oder Präsidentin werden

Ihre jüngeren Kinder scheinen dagegen nicht in ihre Fußstapfen treten zu wollen. "Meine Jungs sind große Gamer", erzählte Heidi Klum. "Lou könnte in die Musik gehen. Wir wissen es nicht. Manchmal sagt sie: 'Ich will ein Popstar werden.'" Die Zwölfjährige sei außerdem ein großer Fan von Anime-Figuren und Cosplay. Ihre weiteren Berufswünsche seien "Tierärztin" oder "Präsidentin". "Es ist eine Entscheidung zwischen diesen drei Möglichkeiten", so Klum.

Leni stammt aus Heidi Klums früherer Beziehung mit Flavio Briatore (71). Die drei weiteren Kinder hat sie mit Ex-Mann Seal (58), mit dem sie von 2005 bis 2014 verheiratet war. Im August 2019 gab das Model dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz das Jawort.