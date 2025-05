Heidi Klum strahlt mit Sohn Henry bei AMAs

Hand in Hand über den roten Teppich: Heidi Klum und ihr 19-jähriger Sohn Henry zeigten sich bei den American Music Awards in perfekt aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits.

Wie die Mutter, so der Sohn! Bei den American Music Awards in Las Vegas sorgten Heidi Klum (51) und ihr 19-jähriger Sohn Henry Samuel für einen emotionalen Moment. Das Mutter-Sohn-Duo schritt Hand in Hand über den roten Teppich - und das in perfekt aufeinander abgestimmten schwarzen Looks, die ihre enge Verbindung untermauerten.

Die 51-Jährige begeisterte dabei in einer dramatischen schwarzen Robe mit tiefem Ausschnitt und strukturierten Schultern. Das spektakuläre Kleid zeigte zusätzlich Cut-outs an den Seiten sowie einen Schlitz vorne und eine voluminöse Rüschenschleppe. Kniehohe Lederstiefel rundeten den Look ab. Für ihr Haar-Styling setzte Klum auf schwungvolle, mittig gescheitelte Wellen, kombiniert mit einem dezenten Augen-Make-up.

Eleganter Auftritt des Nachwuchs-Models

Henry Samuel entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd und schwarzen Lederschuhen - eine zeitlose Wahl, die perfekt zu dem glamourösen Look seiner Mutter harmonierte. Das süße Detail: Die beiden hielten sich während der gesamten Fotosession liebevoll an den Händen und strahlten dabei um die Wette.

Heidi Klum war übrigens nicht nur zum Vergnügen vor Ort. Ihr wurde die Ehre zuteil, den Award für den beliebtesten Hip-Hop-Künstler zu überreichen und konnte sich zum Einstand am Mikrofon in ihrer deutschen Muttersprache nicht verkneifen. Das leicht Bittere: Der Gewinner Eminem (52) selbst war überhaupt nicht vor Ort.

Henry folgt in Mutters Fußstapfen

verraten, dass ihr Sohn Henry, der im Januar sein Laufsteg-Debüt bei der Paris Fashion Week feierte, sie um Rat bezüglich einer Modelkarriere gebeten hatte. "Sie fragen mich danach. Besonders mein Sohn Henry", erklärte sie damals. "Er meinte: 'Oh, was soll ich tun?' Ich dachte: 'Wow! Wer hätte gedacht, dass du das machen willst?", erinnerte sich Heidi Klum. Sie habe gedacht, er sei mehr an Musik und anderen Dingen interessiert.

Henry ist eines von drei Kindern, die Klum mit ihrem Ex-Ehemann Seal (62) bekam. Neben ihm gibt es auch noch Johan (18) und Lou (15). Aus ihrer Beziehung mit Flavio Briatore (75) stammt ihre Tochter Leni (21), die von Seal adoptiert wurde. Seit 2019 ist sie mit Tom Kaulitz (35) verheiratet.