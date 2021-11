Heidi Klum strahlt im Neon-Look

Heidi Klum hat in einem Jumpsuit in Neon-Orange für einen Hingucker gesorgt. Die Aufnahmen sollen das Model bei Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" in Athen zeigen.

06. November 2021 - 13:45 Uhr | (jom/spot)

Heidi Klum bewies einmal mehr ihr Styling-Talent. © imago images/ZUMA Wire

Heidi Klum (48) hat am vergangen Freitag (5. November) mit einem Neon-Ensemble alle Blicke auf sich gezogen. Das Model wurde in Athen gesichtet, wo Klum für die neue Staffel "Germany's next Topmodel" vor der Kamera stehen soll. Der Jumpsuit mit langen Ärmeln bestach durch eine Hemd-Optik mit klassischem Kragen und Brusttaschen sowie einer Hose mit weitem Bein und hoher Taille, die mit einem schmalen Gürtel zusätzlich betont wurde. Ihre glatten Haare mit Pony trug Klum offen über ihre Schultern. Zu ihrem farbenfrohen Outfit kombinierte sie mandarinefarbene Pumps, die mit Nieten verziert waren. Mit einer großen Sonnenbrille schützte sie zudem ihre Augen vor der griechischen Sonne. Auf Instagram zeigt sich das Model am Samstag vor Meereskulisse. Auf einer großen Terrasse blickt die 48-Jährige im sportlichen Zweiteiler in die Ferne.