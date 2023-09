Heidi Klum polarisiert mit Spuck-Auftritt im TV: "Ekelhaft" und "furchtbar"

Ist dieser Auftritt bei "America's Got Talent" etwas zu weit gegangen? Heidi Klum spuckt dabei einem Kandidaten in den Mund – auf Instagram ruft das gespaltene Reaktionen hervor.

Seit zehn Jahren sitzt Heidi Klum bereits am Jury-Pult von "America's Got Talent" und ermöglicht Kandidaten mit einer besonderen Begabung einen Auftritt vor einem Millionenpublikum. Dass es dabei nicht nur außergewöhnliche, sondern auch gewöhnungsbedürftige Performances gibt, hat man bereits im deutschen Pendant "Das Supertalent" gesehen – man erinnere sich nur an den Kunst-Pupser Mister Methan. In den USA ist es jetzt zu einem ähnlich verstörenden Moment gekommen, den einige Zuschauer nicht sonderlich gut aufgenommen haben.

Heidi Klum spuckt "menschlichen Springbrunnen" Wasser in den Mund

In der beliebten Unterhaltungsshow traten am Mittwoch (30. August) drei Männer auf die Bühne, die mit einer speziellen Darbietung für Aufmerksamkeit sorgten. Ihr Name "Human Fountains" (zu Deutsch: menschliche Springbrunnen) war dabei Programm – wie auch Heidi Klum zu ihrem eigenen Leidwesen feststellen musste. Als Unterstützung stand das Model den Künstlern zur Seite und wurde sogar aktiv in den Auftritt eingebunden, indem sie Wasser aus ihrem Mund in den Mund ihres Gegenüber spuckte. Das wurde dann jeweils an die anderen beiden Männer weitergegeben und ging in gleicher Form wieder zurück bis zu Heidi Klum. Doch die 50-Jährige wollte sich wohl kein Wasser von den "America's Got Talent"-Kandidaten in den Mund spucken lassen und duckte sich rechtzeitig weg. Ein Video der Aktion hatte sie bereits vergangene Woche auf Instagram geteilt.

Polarisierender Spuck-Auftritt: Zuschauer finden es "episch", "cringe" und "furchtbar"

Da Heidi Klum die Kommentarfunktion auf ihrer persönlichen Seite gesperrt hat, konnten Fans und Follower keine Stellung dazu beziehen, ob sie die Aktion gut oder schlecht bewerten. Inzwischen hat allerdings die TV-Show "America's Got Talent" auf der eigenen Instagram-Seite nachgezogen und ein Foto des spuckenden Trios mit dem Topmodel veröffentlicht, unter dem von den Zuschauern fleißig kommentiert werden darf.

Die Meinungen zu dem Auftritt gehen weit auseinander. Während einige Zuschauer Heidi Klum mit den "Human Fountains" als "episch" bezeichnen, finden es andere eher "cringe" bis "furchtbar". Ein Follower findet deutliche Worte und schreibt zu einem erbrechenden Emoji: "Ekelhaft. Wenn einer von ihnen eine Erkältung hat, dann ist es vorbei."

Für die drei "menschlichen Springbrunnen" war es nicht der erste Auftritt bei "America's Got Talent". Bereits Anfang des Jahres waren sie in der Unterhaltungsshow zu sehen – damals allerdings ohne die Unterstützung von Heidi Klum. Das Topmodel wird es sich beim nächsten Mal sicher zweimal überlegen, ob sie Kandidaten auf der Bühne Hilfe leistet.