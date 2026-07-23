Heidi Klum: Mit Hund Fritz und mal wieder oben ohne

Hündchen Fritz dient als Sichtschutz: Heidi Klum tanzt bei einem Badeausflug im Urlaub oben ohne durchs Meer. Das Video dazu teilt das Model auf Instagram.

Ein Badeausflug ganz im Stile von Heidi Klum (53): veröffentlichte das Model ein Video aus dem Urlaub, in dem sie oben ohne durchs Meer tanzt. Als einziger Sichtschutz für ihren nackten Oberkörper dient dabei ihr Hündchen Fritz, das sie sich an die Brust drückt.

Ansonsten trägt Klum in dem Clip nur eine knappe Bikinihose im Zebramuster und einen breitkrempigen Strohhut. Auf diese Momente im Urlaub hat sie sich scheinbar sehr gefreut: "Endlich", schrieb sie zu dem Beitrag.

Hündchen Fritz immer an ihrer Seite

In einem weiteren Post nutzt die "Germany's next Topmodel"-Chefin dann noch eine Chipstüte ihrer eigenen Sorte als notdürftige Bedeckung ihrer Brust, aus der sie genüsslich knabbert. Währenddessen entspannte sich Fritz vor ihr im Sand. Das Tier hatte sie im April spontan aus einer Pop-up-Adoptionsstelle direkt neben ihrem Filmstudio in Los Angeles adoptiert.

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Seitdem ist der Hund nicht von ihrer Seite gewichen und begleitet sie nicht nur ständig in ihrem Alltag, sondern auch zu Events. Weitere Clips aus dem Urlaub zeigen ihn in einer kleinen Strandmuschel oder beim Kuscheln auf dem Handtuch mit Klums Sohn Henry (20).

Am liebsten oben ohne am Strand

In einem Interview Anfang Juli betonte Heidi Klum bereits, wie sehr sie es oben ohne am Strand liebe und das Nichtstun am Meer genieße. "Es macht etwas mit meinem Gehirn. Ich liebe es, in meinem winzig kleinen String oben ohne durchs Wasser zu schwimmen, mich frei zu fühlen und dann einfach gar nichts zu tun",

Vor Publikum werde sie sich aber nicht ausziehen. "Natürlich mache ich das nicht vor vielen Leuten in einer Ferienanlage", betonte sie. Zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) sehe sie am Meer ohnehin aus "wie deutsche Touristen mit unseren Taschen und Schwimmreifen". Das Paar laufe stattdessen "meilenweit am Strand" und suche sich seinen eigenen Fleck.