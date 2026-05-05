Heidi Klum und Tom Kaulitz unterstützen sich, wo sie nur können. Da beide viel unterwegs sind, ist jedoch nicht jeder Termin gemeinsam möglich. Darum hat sich Klum nun eine Alternative organisiert – und verrät, warum Date-Nights auch in anderer männlicher Begleitung viel Spaß machen können.

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (36) sind ein überaus erfolgreiches Paar: Sie ist ein international gebuchtes Topmodel, er ist als Tokio-Hotel-Gitarrist und Podcaster bekannt. Da beide viel unterwegs sind, müssen sie oft aufeinander verzichten und Termine ohne ihre bessere Hälfte wahrnehmen. Nun hatte Heidi Klum aber offenbar genug von den Solo-Auftritten – und suchte sich kurzerhand eine neue Begleitung.

Heidi Klum nicht solo unterwegs: "Ich komme mit, Mama"

Nachdem Leni Klum (22) bereits in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama getreten ist, erscheint inzwischen auch Henry Samuel (20), Heidi Klums ältester Sohn, vermehrt in der Öffentlichkeit. In den vergangenen Monaten war der 20-Jährige oftmals die persönliche Begleitung seiner Mutter, wenn diese auf dem roten Teppich posierte.

Dem -Magazin verrät Klum nun, wie es dazu überhaupt kam: "Um ehrlich zu sein, weil mein Mann so viel unterwegs ist und ich nicht alleine gehen wollte." Ihr Sohnemann soll kurzerhand entschieden haben, sie zu begleiten – mit den Worten: "Ich komme mit, Mama." Eine Tatsache, die Heidi Klum sehr glücklich macht, denn sie findet: "Ich meine, gibt es ein besseres Date als den eigenen Sohn?"

Heidi Klum und ihr Sohn Henry Samuel bei einer Filmpremiere in New York. © imago/FutureImage

Heidi Klum über Sohn Henry: "Alles noch so aufregend"

Für Heidi Klum sei es besonders toll, diese Events mit "jemandem zu erleben, der noch sehr jung ist und für den alles noch so aufregend ist." Denn die 52-Jährige erklärt: "Natürlich sind die Dinge auch für mich super aufregend, aber bei einem 20-Jährigen ist es anders, wenn er Dinge zum ersten Mal sieht und erlebt, wie zum Beispiel einen großen roten Teppich."

Aus diesem Grund sei Henry Samuel, dessen Vater der Sänger Seal (63) ist, "immer super dankbar", wenn er seine berühmte Mama begleiten dürfe. "Aber um ehrlich zu sein, bin ich noch dankbarer, dass er mitkommt, dass er stolz darauf ist, an meiner Seite zu sein", stellt Heidi Klum klar. "Und wir haben einen lustigen Abend zusammen. Wir lieben es, Leute zu beobachten, wir tratschen ein bisschen. Es ist immer ein wirklich lustiger Abend mit meinem Sohn", so die vierfache Mutter.