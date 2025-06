Heidi Klum in Köln: So verbringt sie die Zeit bis zum "GNTM"-Finale

Heidi Klum ist bereits in Köln eingetroffen, wo sie in wenigen Tagen das große "GNTM"-Finale präsentiert. Am Montag absolvierte sie einen besonderen Auftritt in der Innenstadt - und gönnte sich jede Menge kulinarische Leckerbissen.

Heidi Klum posiert strahlend vor ihrem riesigen Kampagnen-Motiv am Friesenwall in Köln.

Am Donnerstag steigt das große Finale der 20. "Germany's next Topmodel"-Staffel, das ProSieben ab 20:15 Uhr live aus Köln überträgt. Die Nachwuchsmodels Zoe, Magdalena, Daniela, Moritz, Pierre und Jannik buhlen dieses Jahr um die Titel. Wen wird Heidi Klum (52) zum Sieger und zur Siegerin küren? Bis es so weit ist, vertreibt sich die "GNTM"-Chefin die Zeit nicht nur mit Vorbereitungen auf die Show.

Mit Hebebühne zu ihrem übergroßen Konterfei

Am Montag legte sie einen großen Auftritt in der Kölner Innenstadt hin. Die 52-Jährige fuhr mit dem Auto in einen abgesperrten Bereich am Friesenwall vor, um sich ein riesiges Plakat mit ihrem Konterfei anzuschauen. Heidi Klum ist das neue Testimonial der Marke Calzedonia. Vor dem Plakat an einer Gebäudefassade posierte sie gewohnt gut gelaunt für die Fotografen im blauen Jeans-Look mit passendem Bikinioberteil unter der offenen Jeansjacke.

Und nicht nur das: Sie signierte das neue Kampagnenmotiv, das sie im Bikini zeigt, auch mit ihrer Unterschrift. Dazu wurde die gebürtige Bergisch-Gladbacherin mit einer Hebebühne zum Plakat emporgehoben und sprühte ihren Namen auf das Plakat.

Von Döner bis Windbeutel - Heidi Klum genießt viele Leckerbissen

In ihrer Instagram-Story zeigt die vierfache Mutter, dass sie in ihrer Heimat neben beruflichen Terminen auch die Kulinarik in vollen Zügen genießt. So schlemmte sie schon mit Mama Erna (80) einen Döner im Hotelbett, freute sich über Spargel, biss beherzt in eine Leberwurstsemmel und präsentierte stolz einen großen Windbeutel.