Heidi Klum im rosa Minikleid-Outfit auf dem roten Teppich

Heidi Klum (49) erschien in einem rosafarbenen Minikleid und lila Plateau-Riemchen-Heels von Valentino Garavani auf dem glamourösen roten Teppich der "The Hollywood Reporter's Annual Women in Entertainment Gala", die am Mittwoch in Los Angeles stattfand.

Das ärmellose Blazer-Kleid aus schimmerndem Satin stammt von dem australische Label Alex Perry. Klum schlüpfte dazu in den passenden BH samt rosa Minirock. Mit diesem auffälligen Look setzte die "GNTM"-Chefin ihre langen gebräunten Beine gekonnt in Szene. Ihr langes blondes Haar trug sie glatt, offen und mit Pony. Eine goldene Halskette mit zwei Anhängern und mehrere Ringe rundeten den Look ab.