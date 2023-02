Heidi Klum glänzt bei den Grammys im goldenen Kleid

Heidi Klum glänzt bei den Grammys in Gold. Zur Verleihung des wichtigen Musikpreises der Welt in Los Angeles posierte das Model an der Seite von Ehemann Tom Kaulitz in einem goldenen Glamour-Kleid.

06. Februar 2023 - 09:21 Uhr | (smi/spot)

Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammy Awards. © imago/UPI Photo