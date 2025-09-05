Heidi Klum gibt erste Hinweise auf ihr Halloween-Kostüm

Heidi Klum ist längst im Halloween-Fieber. Nun lässt sie auf Instagram auch ihre Follower an den Vorbereitungen für ihr Kostüm teilhaben.

Der Herbst naht und damit auch Halloween. Heidi Klum (52) hat nun schon mal einen kleinen Einblick in ihr neues Kostüm gegeben, das sie für ihre jährliche Party in New York vorbereitet. Die 52-Jährige : "Halloween steht vor der Tür." Der Clip zeigt, wie Klum von einem Mann, bei dem es sich offenbar um Maskenbildner Michael Marino handelt, angewiesen wird, auf eine Art Formpapier zu beißen. Das könnte darauf hindeuten, dass ein künstliches Gebiss Teil ihrer Halloween-Verwandlung wird.

Vermutlich wird Heidi Klum ihren 12,5 Millionen Followern im Laufe der nächsten Wochen noch weitere Hinweise auf ihr Kostüm geben, ohne dabei zu viel zu verraten. Was sie an Halloween darstellt, wird traditionell erst auf ihrer großen Promi-Party enthüllt. Bereits im Jahr 2000 veranstaltete sie ihre erste eigene Halloween-Party in New York City.

Heidi Klum ist die Königin von Halloween

Mit ihren aufwendigen und ausgefallenen Kostümen sorgt sie dabei seit Jahren für Schlagzeilen. Zu ihren Gruselpartys kam sie unter anderem schon als Cyborg, Pfau, Werwolf, Schmetterling, als Cartoon-Figur Jessica Rabbit oder riesiger Wurm. Im letzten Jahr zeigte sie sich im E.T.-Pärchen-Halloween-Kostüm an der Seite ihres Ehemannes Tom Kaulitz (36).

Erste Details zu ihrer diesjährigen Verwandlung hatte Heidi Klum bereits im August verraten. In der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte sie Gastgeber Fallon (50) , dass das Kostüm in diesem Jahr "extra hässlich und super gruselig" ausfällt. Sie sei schon seit Monaten "fleißig bei der Arbeit".

Zuletzt sorgte Heidi Klum aber nicht im Grusel-Outfit, sondern in Abendrobe für Aufsehen. Zusammen mit Tochter Leni Klum (21) legte sie einen eleganten Auftritt bei den Filmfestspielen von Venedig hin. Das Mutter-Tochter-Gespann zeigte sich bei der "La Grazia"-Premiere in aufeinander abgestimmten Korsettkleidern.

