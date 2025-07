Heidi Klum genießt Strandleben mit Ehemann Tom Kaulitz

Bevor die neue Staffel "Project Runway" startet, genießt Heidi Klum noch einmal ausgiebig Paarzeit. Mit Ehemann Tom Kaulitz verbringt sie einen entspannten Strandurlaub mit viel Sonne und Schmuseeinheiten.

In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" ist es fast schon ein Running Gag, dass sich Bill Kaulitz (35) über die häufigen Ferien seines Zwillingsbruders Tom und dessen Ehefrau Heidi Klum (52) lustig macht. Derzeit ist es mal wieder so weit: Das Paar gönnt sich eine sonnige Auszeit vom Alltag. Die beiden genießen entspannte Tage am Strand - und via Instagram lässt die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin ihre rund 12,5 Millionen Instagram-Follower daran mit sexy Bikini-Videos und Schmuse-Aufnahmen teilhaben.

Küssend und kuschelnd am Strand

Auch nach sechs Ehejahren zeigen sich das Model und der Tokio-Hotel-Musiker verliebt wie eh und je. In küssen sie sich etwa romantisch im Sonnenlicht. In einem weiteren Video schlingt Tom Kaulitz seine Arme um die Taille seiner Frau. Wo genau die beiden urlauben, verrät Klum nicht. Aber die Aufnahmen zeigen einen idyllischen Strand und Palmen. "Es ist ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies", schwärmte mit mehreren Herz-Emojis und untermalte den Beitrag passend mit dem Song "Another Day in Paradise" von Phil Collins.



Zudem lässt sich das Paar leckeres Essen schmecken und feiert in einem Restaurant zu lässiger Musik, wie das Model ebenfalls via Instagram teilte. Die Aufnahmen offenbaren auch Heidi Klums entspannten Urlaubslook: mit zerzausten Beach-Waves, wenig Make-up und diversen Bikinis. So präsentiert sie im Paar-Paradies zum Beispiel einen terrakottabraunen sowie einen roten Zweiteiler.

Comeback von Heidi Klum bei "Project Runway"

Nach dem Urlaub steht für Heidi Klum dann wieder Arbeit an: Die 52-Jährige bereitet sich auf die 21. Staffel von "Project Runway" vor, die am 31. Juli starten soll. Nach ihrem Ausstieg im Jahr 2018 nach 16 Staffeln feiert sie nun ihr großes Comeback in der Talentshow für Nachwuchsdesigner.