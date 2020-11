Heidi Klum: Freudiger Besuch am "Germany's next Topmodel"-Set

Heidi Klum muss die Drehpausen am "Germany's next Topmodel"-Set nicht allein verbringen. Ihre Kinder leisten ihr Gesellschaft.

SMXRF/starmaxinc.com/ImageCollect Heidi Klum arbeitet derzeit an der 16. Staffel "Germany's next Topmodel"

Heidi Klum (47) gelingt es offenbar mit Bravour, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Obwohl sie derzeit mit den Dreharbeiten zur 16. Staffel in Berlin alle Hände voll tun hat, scheinen ihre Kinder keineswegs zu kurz zu kommen. Ist die Mutter beschäftigt, statten Leni (16), Henry (15), Johan (14) und Lou (11) ihr eben einen Besuch am Set ab. So geschehen am Mittwoch (25. November).

, gönnte sich Klum während der Dreharbeiten eine Pause mit ihren Kindern. Gemeinsam lümmelt die Familie auf Sofas, Tochter Lou hat es sich im Arm der 47-Jährigen gemütlich gemacht. Die Gesichter der Kinder sind auf dem Foto nicht zu erkennen. Zwar teilt das Model in letzter Zeit immer häufiger private Schnappschüsse mit seinen Fans, dabei ist Klum jedoch stets darauf bedacht, eine gewisse Anonymität ihrer Kinder zu wahren.