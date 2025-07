Heidi Klum entdeckt erste graue Haare an überraschenden Stellen

In einem Interview mit dem US-Magazin "People" berichtet Heidi Klum, worauf sie sich im Alter freut und wo sie die ersten Silberhaare gefunden hat - nicht auf dem Kopf.

Früher dachte Heidi Klum, dass man mit 50 "wirklich alt" sei. Mit dem hat das Topmodel (52) in einem offenherzigen Interview über ihr Leben, ihre Karriere und ihren gelassenen Umgang mit dem Älterwerden gesprochen. Frauen mittleren Alters sollten nicht ausrangiert werden, findet sie: "Verstecke dich nicht in deinen Fünfzigern. Wir haben nur dieses eine Leben, also lebe es weiter." Auf dem Cover des Magazins, das sie stolz postet, strahlt sie diese Lebensfreude aus.

Im Gegensatz zu früher werde es Frauen Klums Meinung zufolge heutzutage leichter gemacht, in Würde zu altern: "Heute ist es okay, älter zu sein. Ich habe das Gefühl, dass wir Falten und Rundungen an unserem Körper heute eher akzeptieren." Sie empfinde es als großartig, in jedem Alter akzeptiert zu werden.

Ein erstes graues Haar an der Brustwarze

Mit 52 Jahren beschreibt Klum ihre Schönheit als "sich ständig verändernd", was aber nichts Schlechtes bedeuten muss. "Wenn alles immer gleich bleibt, ist das Leben langweilig", sagt die Mutter von vier Kindern. Und zu dieser Veränderung gehören auch die ersten graue Haare - aber nicht auf dem Kopf. Die gebürtige Rheinländerin habe ein Silberhaar in der Augenbraue gefunden und eines an der Brustwarze.

Alterspanik hat die "Germany's next Topmodel"-Chefin ihren Zukunftsplänen nach zu urteilen nicht. Die nächsten 20 Jahre geht die Wahl-Kalifornierin davon aus, dass sie weiterhin von den Menschen umgeben sein wird, die sie am meisten liebt. Menschen wie ihren "wunderbaren" Ehemann Tom Kaulitz (35) und ihre Kinder Leni (21), Henry (19), Johan (18) und Lou (15). "Ich werde es schaffen", ist sich Heidi Klum sicher. "Ich glaube, ich werde noch viel Spaß haben."

Die 21. Staffel ihrer gefeierten US-amerikanischen Designer-Castingshow "Project Runway" ist am 31. Juli in den USA gestartet. Klum ist nach einer Pause von fast acht Jahren zu dem Format zurückgekehrt.