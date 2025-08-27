Heidi Klum begeistert im roten Komplett-Look in Venedig

Heidi Klum gehört zu der ersten Schar an Promis, die sich auf den Weg zu den Filmfestspielen von Venedig gemacht haben. Das Model strahlte bei seiner Ankunft in einem korallenroten Look.

Heidi Klum (52) lässt sich das Filmfestival von Venedig nicht entgehen. Am Dienstag wurde sie bei der Ankunft in der Lagunenstadt gesichtet. Die Ehefrau von Tom Kaulitz (35) strahlte dabei in einem lässigen Komplett-Look in Rot.

Reise mit einigen Stopps

Klum wählte ein Hemd mit langen Ärmeln und tiefem Ausschnitt und kombinierte dazu eine lange Hose mit weitem Bein. Zum spätsommerlichen Look gehörten auch goldene Sandalen und Goldschmuck sowie eine rote Handtasche, eine Sonnenbrille und eine blau-rot-grüne Jacke, die Klum in ihrer Hand griffbereit hielt. Ihre Haare ließ sie locker und in leichten Wellen über die Schultern fallen.

ließ sie ihre Follower an ihrer Reise nach Italien teilhaben und postete einen Clip, der die verschiedenen Stopps und Flugzeuge auf ihrem Trip zeigte. "Filmfestival Venedig, ich komme!", schrieb sie zu dem Video, das sie am Ende auf einem der Wassertaxis von Venedig zeigt.

Zu den weiteren Promis, die bereits den Weg nach Venedig gefunden haben, zählen George und Amal Clooney, Adam Sandler, Laura Dern und Emma Stone. Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig finden dieses Jahr vom 27. August bis zum 6. September statt.