Heidi Klum auf dem roten Teppich: Lässig, frech und glamourös

Knalliges Gelb und lila Punkte, tiefer Ausschnitt und hoher Beinschlitz, dazu ein lässiger Mantel und offene Haare: Heidi Klum hat auf dem roten Teppich der Billboard Women in Music Awards gezeigt, was sie modisch drauf hat.

In Los Angeles sind am Mittwochabend die Women in Music Awards des Musikmagazins Billboard vergeben worden. Mit dabei war auch Heidi Klum (49), die in einem knallgelben Kleid alle Blicke auf sich zog.

Klums Midi-Kleid hatte gleich mehrere Hingucker zu bieten: Es war schulterfrei, betörte mit einem tiefen Ausschnitt und hatte einen hohen Schlitz am Bein. Zudem gaben lila Punkte über Brust und Bauch einen interessanten Farbkontrast zum knalligen Gelb. Die Punkte fanden sich auch auf dem weißen Oversize-Mantel, der dem Outfit des Topmodels einen besonders lässigen Touch gab.

Beim restlichen Styling hielt Heidi sich dezent zurück: Make-up und Nägel blieben natürlich, die Haare fielen ihr nur leicht gewellt über die Schultern. An Schmuckstücken fiel nur ein großer Ring auf. Die Füße zierten schlichte offene High Heels.

Schwere Zeiten im Hause Kaulitz-Klum

Besonders leicht durfte Heidi der strahlende Auftritt nicht gefallen sein: Wie ihr Mann Tom Kaulitz (33) in seinem letzten Podcast verraten hat, macht die Familie nach dem Tod ihrer drei Hunde gerade eine schwere Zeit durch.

Bei den Billboard Women in Music Awards sind am Mittwoch unter anderem Lana Del Rey (37), SZA (33), Becky G (26), Kim Petras (30), die K-Pop-Band Twice und Rosalia (30) für ihre Arbeit ausgezeichnet worden.