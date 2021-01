Heidi Klum als scharfe Rockerbraut: Romantische Motorradfahrt mit Tom!

Was für ein heißer Ofen! Heidi Klum zeigt sich in Lederklamotten auf einer Harley-Davidson sitzend – ehe sie mit Ehemann Tom den Sonnenuntergang am Strand genießt.

03. Januar 2021 - 15:33 Uhr | AZ

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind Halloween-Fans. © Shutterstock / Featureflash Photo Agency

Spritztour ins neue Jahr! Heidi Klum ist unter die Biker gegangen und veröffentlicht auf Instagram mehrere Schnappschüsse von einem romantischen Motorradausflug mit Ehemann Tom Kaulitz. Heidi Klum zeigt sich in ihrer Instagram-Story in Bikerklamotten auf einer Harley-Davidson. © Instagram/HeidiKlum Heidi Klum lebt ihre rockige Seite aus und zeigt sich ihren 7,7 Millionen Followern in Lederhose und Bikerjacke. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert Motorradausflug: Heidi Klum und Tom heizen mit Harley-Davidson durch Kalifornien Seit Weihnachten ist Heidi Klum wieder in Los Angeles – und genießt auch das wärmere Wetter. Während Heidi noch im Dezember bei GNTM-Dreharbeiten im kalten Berlin bibberte, kann sie in Kalifornien ohne dicke Winterjacke am Pazifischen Ozean das Abendessen unter freiem Himmel mit Tom genießen. Ein krönender Abschluss einer spritzigen Motorradtour und ein rockiger Start ins Jahr 2021.