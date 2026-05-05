Heidi Klum abseits der Kamera: Vertraute verwundert über Verhalten

Wie tickt Heidi Klum wirklich? Stylistin Jennifer Yepez gewährt im AZ-Interview einen ungefilterten Einblick und spricht über das Verhalten ihrer VIP-Klientin. Außerdem verrät Yepez, welchen neuen Look sie für Heidi Klum plant und ob sich der Stylistinnen-Job für sie auszahlt.

Im TV präsentiert sich Heidi Klum (52) stets selbstbewusst und gut gelaunt. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin legt viel Wert auf ein professionelles und souveränes Auftreten. Doch wie tickt sie hinter den Kulissen? Wie verhält sich Klum, wenn die Kameras nicht laufen? Promi-Stylistin Jennifer Yepez weiß bestens Bescheid. Die New Yorkerin steht Klum sehr nahe und spricht jetzt in der AZ.

So tickt Heidi Klum: Vertraute verwundert über Verhalten

Als Hair-Stylistin arbeitet Jennifer Yepez mit Hollywoods größten Stars zusammen. Salma Hayek (59), Blake Lively (38) oder auch Heidi Klum zählen zu ihren prominenten Klientinnen. Yepez frisierte Klum das erste Mal für eine Fashion-Show in Mailand – seitdem kümmert sie sich regelmäßig um die Haarpracht der 52-Jährigen und erlebt sie auch fernab der Arbeit. Auf der jährlichen Halloween-Party von Klum ist Yepez ein gern gesehener Gast. "Wir haben einfach so viel Spaß zusammen", erzählt sie der AZ. Klum sei "super freundlich" und immer lustig – keine allzu große Überraschung, findet die Stylistin. Doch eine bestimmte Eigenschaft habe sie anfangs sehr verwundert. Yepez habe "nicht erwartet, wie viel Energie Heidi hat". Sie "komme da kaum hinterher".

"Das ist unglaublich"

Jennifer Yepez verrät der AZ: "Sie kann eine Show drehen, danach noch eine Kampagne shooten, dann essen gehen, feiern, tanzen – und dann hat sie immer noch Energie. Ich habe wirklich noch nie jemanden wie sie getroffen. [...] Das ist unglaublich."

Hair-Stylistin Jennifer Yepez erlebt Heidi Klum auch fernab der Kameras. Sie ist ein regelmäßiger Gast auf ihrer Halloween-Party in New York City. © imago/ZUMA Press Wire

Radikal-Veränderung bei Heidi Klum? Stylistin spricht über optischen Wandel

Als Hair-Stylistin hat Yepez schon einige Frisuren für Heidi Klum umgesetzt. Doch manche Looks stehen sogar noch aus. Ist bald eine Radikal-Veränderung bei der "Germany's Next Topmodel"-Chefin zu erwarten? Yepez scherzt: "Sie macht ja immer riesige Transformationen für Halloween." Wenn es um Alltagsfrisuren geht, wolle die Stylistin lieber dezenter bleiben: "Ich fände es cool, irgendwann mal mit einer Perücke zu arbeiten. Vielleicht platinblond oder wieder so braun wie früher." Yepez ist sich jedenfalls sicher, dass sie mit einem haarigen Vorschlag bei Klum nicht auf Ablehnung stoßen würde. "Heidi wäre auf jeden Fall für eine spaßige Veränderung zu haben."

Steht bei Heidi Klum eine optische Veränderung an? Ihre Stylistin hat einige Ideen. © imago/ZUMA Press Wire

Heidi Klum bei Met Gala 2026: "Ich liebe Mode, ich liebe Kunst"

Dass sich ihre Experimentierfreude nicht nur auf Halloween beschränkt, bewies Heidi Klum auch bei der diesjährigen Met Gala. Ganz nach dem vorgegebenen Motto "Mode ist Kunst" erschien das Topmodel als lebende Marmor-Statue. Der Prothesen-Maskenbildner ihres Vertrauens, Mike Marino, zeigte sich verantwortlich für den besonderen Look. "Ich liebe Mode, ich liebe Kunst, und besonders liebe ich es, wenn beides aufeinandertrifft", erklärte Klum dazu auf Instagram.

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Heidi Klums Stylistin spricht über Verdienst: "Harte Arbeit"

Jennifer Yepez profitiert von ihrer Arbeit als Promi-Hairstylistin nicht nur durch wertvolle Erfahrungen, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Der AZ verrät sie: "Ich komme ganz gut klar. Ich spreche nicht gern darüber, wie viel ich verdiene – aber sagen wir mal so: Ich habe hart gearbeitet, um da hinzukommen, wo ich heute bin. Es war kein Glück. Es war harte Arbeit und es waren meine Klienten, die mir die Chancen gegeben haben."