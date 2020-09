Heftige Beschimpfungen: Zoff zwischen Melanie Müller und Sarah Knappik

Aus den Realitystars Melanie Müller und Sarah Knappik werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. In der Show "Like me - I'm famous" gerieten die Trash-Beauties in einen Streit und warfen sich heftige Beleidigungen an den Kopf.

02. September 2020 - 18:40 Uhr | AZ

In der Show "Like me- I'm famous" feuert Melanie Müller heftig gegen Sarah Knappik. © TVNOW

"Krank", "du Kackeule" und "fahr zur Hölle" – zwischen den TV-Stars Melanie Müller und Sarah Knappik fliegen in der RTL-Show "Like me - I'm famous" die Fetzen. In der dritten Folge eskaliert die Situation zwischen den beiden derart, dass heftige Beleidigungen lautstark ausgetauscht werden und sogar Tränen fließen. Bereits vorab ist Melanie Müller nicht begeistert, gemeinsam mit Sarah Knappik in einer Reality-Sendung aufzutreten. "Ich bin einfach geladen von der Frau. Ich kenne die seit Jahren und die zieht hier eine Mordsshow ab und da platzt mir gerade die Hutschnur", lautet das Fazit der Ballermann-Sängerin, nachdem sie eine Diskussion um dreckiges Geschirr mit der ehemaligen GNTM-Kandidatin geführt hatte. "Fahr zur Hölle" - Streit zwischen Melanie Müller und Sarah Knappik Auch Sarah Knappik legt nach und feuert gegen Melanie Müller: "Wie bist du denn drauf? Gewinn das Ding und fahr zur Hölle!" Im Sprechzimmer der Sendung bricht sie sogar in Tränen aus: "Diese Melanie Müller geht einfach gar nicht. Das ist der allerletzte Mensch." Das war allerdings erst der Start für einen Mega-Zoff. Denn als das ehemalige Model eine Aussprache mit ihrer Kontrahentin sucht, wird es wieder laut zwischen den beiden. Melanie Müller bezeichnet Sarah Knappik als "doof" Melanie Müller findet klare Worte für Sarahs Verhalten: "In der ganzen Branche bist du verhasst. Ich möchte mich mit dir nicht unterhalten, weil du dumm bist und ich habe Angst vor dummen Menschen." Dann legt die Ballermann-Sängerin heftig nach: "Wer bin ich denn eigentlich für dich? Ich hab zwei Kinder, ich habe seit zwölf Jahren einen Mann, den ich glücklich mache. Du Vogel, du Kackeule, du bist doof!" Erst Partykönig Don Francis kann die beiden Streithähne zur Ruhe bringen. Ob Melanie Müller und Sarah Knappik in der TV-Show erneut aneinandergeraten werden, bleibt abzuwarten. Mehr zum Thema Streitende Promis: Bei diesen VIPs flogen die Fetzen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen