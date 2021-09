Haus von Flut zerstört: Oli Pocher wohnt mit Kindern bei Pietro Lombardi

Das Heim von Familie Pocher ist nach der Flutkatastrophe noch immer unbewohnbar. Es ist praktisch, wenn man einen so selbstlosen Menschen wie Pietro Lombardi zu seinen Freunden zählen darf, denn dieser gewährte der Familie kurzerhand Unterschlupf. Oli, Amira und die Kinder leben in seinem Haus - er im Hotel.

Pietro Lombardi (29) wohnt bereits seit mehreren Wochen im Hotel. Der Grund: Er hat sein Haus seinem Kumpel Oli Pocher und dessen Familie zur Verfügung gestellt, die neben unzähligen anderen Menschen Opfer der Flutkatastrophe im Juli geworden sind.

Wohnhaus betroffen: Flut zerstört Anwesen von Oliver Pocher

Vergangene Woche offenbarte Pietro Lombardi auf Instagram nach längerer Social-Media-Funkstille unter anderem, dass er bereits seit einigen Monaten im Hotel lebt, um einem von der Flutkatastrophe betroffenen Freund zu helfen. Jetzt meldet sich der besagte Freund selbst zu Wort - und es ist niemand Geringeres als Oliver Pocher (43).

Pietro Lombardi lebt im Hotel: Pochers wohnen in seinem Haus

Der Comedian lebt nun mit Frau Amira (28) und den zwei gemeinsamen Kindern in Pietros 400-Quadratameter-Bude. Ihr eigenes Haus ist unbewohnbar, das komplette Erdgeschoss steht knietief unter Wasser, wie berichtet. Diese selbstlose Hilfsbereitschaft ist für Oliver Pocher keineswegs selbstverständlich, wie er in einem Interview mit dem Sender erklärt: "Da gibt es ganz viele, die sagen: 'Ey, klar, wenn was ist, meld dich sofort bei mir.' Aber jemand, der dann wirklich sagt: 'Mach das, egal, wie lange das dauert...' – das ist schon stark." Im Gegenzug übernehmen die Pochers die Kosten für Pietros Hotelaufenthalt.

Dass Pietro Lombardi für geliebte Menschen alles tun würde, betonte der Sänger auch selber in einem emotionalen Video: "Ich würde niemals Freunde, die mir geholfen haben im Leben, links liegen lassen." Denn nach der Trennung von seiner Exfrau Sarah Lombardi griff Oliver Pocher Pietro unter die Arme.