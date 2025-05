Harald Glööckler feiert 60. Geburtstag. Doch wie denkt der exzentrische Modeschöpfer eigentlich über das Älterwerden? Mit der AZ sprach er ganz offen über Beauty-Eingriffe, Lebenslektionen und Pläne für die große Geburtstagssause.

Harald Glööckler (60) zählt zu den schillerndsten Persönlichkeiten in Deutschland. Der Modedesigner hat sich nicht nur als kreativer Kopf, sondern auch als temperamentvoller Reality-TV-Darsteller einen Namen gemacht. Jetzt feiert der gebürtige Baden-Württemberger seinen Geburtstag, am 30. Mai ist er 60 Jahre alt geworden. Im persönlichen AZ-Interview verriet Harald Glööckler schon vor einigen Monaten, wie er wirklich zum Älterwerden stehe – und wie die große Sause an seinem Ehrentag aussehen soll.

Harald Glööckler zur AZ: "Habe es mit dem Feiern nicht so wichtig"

Zum Auftakt der Berliner Fashion Week hatte Harald Glööckler Ende Januar zum großen "My Style Rocks Fashion Dinner" eingeladen. Auch die AZ war an diesem Abend vor Ort gewesen und hatte im persönlichen Interview erfahren, was sich der Designer für seinen 60. Geburtstag vorgenommen habe: "Ich habe noch keine konkreten Pläne für meinen runden Geburtstag, aber mein Management und meine Freunde wohl schon. Ich habe es mit dem Feiern nicht so wichtig."

Harald Glööckler über Beauty-OPs: "Gekonnt ein Schnippchen geschlagen"

Die AZ hatte an dieser Stelle von Harald Glööckler wissen wollen, wie er über das Älterwerden denke: "Naja, was heißt darüber denken? Da muss man nicht drüber nachdenken, da muss man mit klarkommen. Das ist halt so, das ist Teil des Deals." Über seine Beauty-Eingriffe hatte der Modedesigner ehrlich gesagt: "Ich habe dem Älterwerden ja gekonnt ein Schnippchen geschlagen bis jetzt, von daher ist das in Ordnung für mich."

Harald Glööckler im Jahr 2000: Der Designer steht zu seiner optischen Transformation durch Beauty-Eingriffe. © BrauerPhotos / G.Chlebarov

Von dem Ausdruck "In Würde altern" halte er wenig, wie er im Gespräch mit der AZ offenbart hatte: "Das wird ja immer angeführt, wenn sich jemand Schönheitsoperationen unterzieht. Ja gut, das hat ja miteinander gar nichts zu tun. Entweder man altert in Würde oder nicht, aber ob man sich dabei liften lässt oder nicht ist doch völlig uninteressant", hatte er schmunzelnd gemeint.

Harald Glööckler über vergangene Fehler: "Damit man mehr davon hat"

Zuletzt hatte der Modedesigner mit der AZ über Lektionen gesprochen, die er im Laufe seines Lebens lernen durfte. Welchen Ratschlag Harald Glööckler seinem jüngeren Ich heute geben würde: "Alles nochmal so zu machen. Auch alle Fehler nochmal genau so zu machen. Nur ein bisschen früher, damit man mehr davon hat."