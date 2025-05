Klare Ansage von "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin: Karen Heinrichs wehrt sich gegen fiesen Spruch

Beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" sind wöchentlich wechselnde Moderationskonstellationen zu sehen. Jeder bereichert die Sendung auf seine Art und Weise – doch Karen Heinrichs stellt nun klar, mit welcher Bezeichnung sie sich auf keinen Fall identifizieren möchte.

Beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" treffen die unterschiedlichsten Moderationskollegen aufeinander. Wöchentlich darf sich das TV-Publikum über eine andere Konstellation freuen und die Stars des beliebten Morgenmagazins immer wieder neu kennenlernen. Auch Karen Heinrichs (51) zählt zum festen Cast im "Frühstücksfernsehen" – und verrät nun, was sie modetechnisch auszeichnet und mit welcher Bezeichnung sie hingegen so gar nichts anfangen kann.

Karen Heinrichs stellt klar: "Ich bin einfach eine Frau"

Als Gastgeberin einer beliebten TV-Sendung ist es Karen Heinrichs gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Dabei ist es der sympathischen Blondine natürlich wichtig, sich in ihrer Haut pudelwohl zu fühlen. Auf ihrem Instagram-Account verrät sie nun, in welcher Garderobe sie am liebsten ins Fernsehstudio tritt.

Karen Heinrichs postet ein Reel, welches sie in zahlreichen, farbenfrohen Hosenanzügen zeigt. Dazu schreibt die 51-Jährige stolz: "So fühle ich mich am wohlsten ... in Anzügen. Eine Journalistin hat mich mal gefragt, ob ich in unserem Team denn jetzt der 'Mann' wäre. Ich blieb höflich und antwortete: 'Nein, ich bin einfach eine Frau(!) in einem Anzug, wie Frauen sie schon seit den 1920ern tragen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fans unterstützen Karen Heinrichs: "Solltest dem auch treu bleiben"

Eine klare Ansage von Karen Heinrichs, für die sie in der Kommentarspalte viel Unterstützung erfährt. Eine Zuschauerin ist von der Bemerkung durch die erwähnte Journalistin entsetzt: "Wow, was für eine bescheuerte Frage." Eine andere Dame ist ähnlicher Meinung: "Diese Frage zeugt von so vielen Vorurteilen, verurteilen und Bewerten von Äußerlichkeiten. Schade für diese Person."

Ein weiterer Fan findet: "Du siehst fantastisch aus und solltest dem auch treu bleiben, liebe Karen." Und schließlich meldet sich sogar TV-Kollegin Marlene Lufen (54) zu Wort: "Du siehst so gut aus in Anzügen, Karense!" Über diese Rückendeckung dürfte sich Karen Heinrichs sicher sehr freuen.