Hat Nikolaus Okonkwo frühere Rolle wegen Hautfarbe nicht bekommen? Sender reagiert auf Vorwürfe

In den 90ern wollte Nikolaus Okonkwo eine Rolle in "Der Bergdoktor" übernehmen, erhielt aber ein Absage. Jetzt enthüllt er, dass er in der Serie aufgrund seiner Hautfarbe nicht mitspielen durfte. Der Sender Sat.1 reagiert auf die Vorwürfe.

21. Februar 2021 - 15:59 Uhr | AZ

Schauspieler Nikolaus Okonkwo steht seit 30 Jahren vor der Kamera. Hat er in den 90er Jahren eine Rolle in "Der Bergdoktor" aufgrund seiner Hautfarbe nicht bekommen? (Archivbild) © IMAGO / Future Image

1989 stand Nikolaus Okonkwo erstmals vor der Kamera und hat seitdem in unzähligen Produktionen mitgespielt. Eine Rolle in der Serie "Der Bergdoktor" hat er allerdings nicht bekommen - aufgrund seiner Hautfarbe, wie der Schauspieler jetzt öffentlich macht. Nikolaus Okonkwo: "Bergdoktor"-Absage wegen Hautfarbe? Von 1992 bis 1997 lief die beliebte Serie auf Sat.1. In dieser Zeit hat Nikolaus Okonkwo für eine Rolle vorgesprochen. "Ich sollte damals mit Harry Krassnitzer für den 'Bergdoktor' drehen", erklärt der TV-Star im Gespräch mit . Dazu ist es allerdings nie gekommen. "Doch Regisseur Celino Bleiweiß, der mit der Sat.1-Redaktion gesprochen hatte, überbrachte mir eine Absage." Grund dafür soll angeblich die Hautfarbe von Nikolaus Okonkwo gewesen sein, wie er selbst offenbart: "Der Sender habe gesagt: 'Solange wir den Bergdoktor produzieren, wird es nie einen schwarzen Freund des Bergdoktors geben!'" Lesen Sie auch Neustart für Andrej Mangold: Wie geht es dem Ex-Bachelor nach Trennung und ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen So reagiert Sat.1 auf die Rassismus-Vorwürfe von Nikolaus Okonkwo Der Sender Sat.1 hat auf die Vorwürfe reagiert. Eine Sendersprecherin erklärt gegenüber der AZ: "Das entspricht nicht der Haltung des Senders. Weder damals noch heute. SAT.1 steht für eine tolerante und soziale Gesellschaft. Rassismus, Ausgrenzung und Hass haben hier keinen Platz." Der Regisseur Celino Bleiweiß hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Nikolaus Okonkwo steht trotz des Vorfalls nach wie vor erfolgreich vor der Kamera. Am Sonntag wird er erstmals in der ZDF-Serie "Frühling" zu sehen sein. Nach Informationen der "Bild" soll der Schauspieler sogar mit einer festen Rolle einsteigen.