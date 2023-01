Hat Dschungelcamperin Verena Kerth Hochzeitspläne mit Marc Terenzi?

Verena Kerth hat im Dschungelcamp über ihre genauen Vorstellungen von einer Hochzeit gesprochen. Läuten bei ihr und Marc Terenzi etwa bald die Hochzeitsglocken? Der Sänger erklärte zumindest in einem Interview: Für ihn mache es "total Sinn".

Verena Kerth (41) ist bereit, vor den Traualtar zu treten. Das offenbarte die Radiomoderatorin nun im Gespräch mit Model und Dschungelcamp-Mitstreiter Papis Loveday (46). Das letzte Mal in Paris sei sie gewesen, als sie einen Verlobungsantrag bekommen habe, sagte Kerth . "Ich war schon zwei Mal verlobt und noch nicht verheiratet. Ich muss einmal heiraten, das geht nicht anders." Es könne nicht sein, "dass ich in meinem Leben nicht heirate. Ganz viele wollen das nicht, aber ich schon", erklärte sie zudem im Dschungeltelefon.

So stellt sich Verena Kerth ihre Hochzeit vor

Loveday erzählte sie weiter, dass sie ihre Hochzeit mehrere Tage feiern wolle und sich im Prinzessinnen-Look mit langer Schleppe sehe. "Du hast was vor", entgegnete ihr Loveday, der sich im Interview sicher zeigte, dass Kerth mit ihrem Partner Marc Terenzi (44) bereits darüber gesprochen habe. "Ich habe nichts vor", betonte Kerth im Camp-Gespräch. "Wir sind ja nicht verlobt, man kann nicht einfach so heiraten." Vielleicht heirate das Paar schon hier in Australien "und wir wissen es noch gar nicht", merkte zudem Claudia Effenberg (57) scherzend an.

Was sagt Marc Terenzi zu den Hochzeitsplaudereien seiner Freundin? "Klar, wir reden darüber", erklärte er im Interview mit RTL. "Wir reden über verschiedene Ideen: Wie würde das aussehen, wie würde das sein? Wir haben die gleichen Gedanken." Für ihn sei es bis zur Verlobung nur noch eine Frage der Zeit. "Es wird kommen. Ich kann nicht genau sagen, wann, aber es macht total Sinn." Zudem geriet er ins Schwärmen: "Ich liebe sie total, vermisse sie sehr."

Verena Kerth ist Kandidatin der 16. Staffel der Reality-TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Terenzi konnte die Show 2017 gewinnen und wurde als Dschungelkönig gekrönt. Das Paar machte im vergangenen September seine Beziehung offiziell. Von Februar 2004 bis März 2010 war Terenzi mit Popsängerin Sarah Connor (42) verheiratet. Ihre Trennung hatten sie im Herbst 2008 bekannt gegeben. Die beiden haben einen Sohn und eine Tochter. Kerth sorgte unter anderem mit ihren Beziehungen zu Fußball-Star Oliver Kahn (53) und Medienmanager Martin Krug für Aufsehen.