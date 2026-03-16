Hassen, Grollen, Grummeln oder Zürnen bei Angriff: Auflösung zu Tier-Frage bei WWM überrascht

Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, welche Tiere beim Auftauchen potenzieller Feinde zum Angriff übergehen und wie das genannt wird. Zur Auswahl stehen Kaninchen, Kröten, Vögel und Hummeln. Hätten Sie die Antwort zur Quizfrage gewusst?

Bei " " wird es tierisch. Günther Jauch hat in der Ausgabe vom 16. März eine knifflige Biologie-Frage in petto. Wissen über Kaninchen, Kröten, Vögel und Hummeln könnte bei der Beantwortung der Frage von Nutzen sein. Doch Günther Jauchs Kandidat ist völlig ahnungslos. Die richtige Antwort ist 32.000 Euro wert.

Welche Tiere gehen beim Auftauchen potenzieller Feinde zum Angriff über?

Kandidat Vladimir Bogojevic darf auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz nehmen. Der 49-jährige Berliner ist ehemaliger Profi-Basketballer und spielte in der deutschen Nationalmannschaft. Die sportliche Vorerfahrung kann ihm bei der Beantwortung der 32.000-Euro-Frage jedoch nicht helfen. Jauch möchte von seinem Studiogast wissen:

Wenn Sie den Spieß umdrehen und beim Auftauchen potenzieller Feinde zum Angriff übergehen, sprechen Fachleute bei ...?

A: Kaninchen von Grollen

B: Kröten von Zürnen

C: Vögeln von Hassen

D: Hummeln von Grummeln

Tierische WWM-Frage: Kaninchen, Kröten, Vögel oder Hummeln?

Vladimir Bogojevic gibt schnell zu, er habe keine Ahnung, welche Antwort die richtige sein könnte. Er entscheidet sich dafür, eine einzelne Person im Publikum zu befragen. Ein Doktorand im Fachbereich Chemie erhebt sich und möchte Bogojevic mit der richtigen Antwort aushelfen. Er meint, dass es sich bei C: Vögeln von Hassen um die korrekte Lösung handelt: "Besonders kleinere Vögel sind erstaunlich gewaltbereit gegenüber Greifvögeln und vertreiben sie auch teilweise in Gruppen. Das nennt man Hassen." Günther Jauch ist überrascht, woher der Joker als Chemiker so viel biologisches Wissen hat. Der Herr aus dem Publikum erklärt, dass er sich in seiner Freizeit viel mit der Natur beschäftige.

"Wer wird Millionär?": Hassen bei Vögeln als richtige Antwort

Vladimir Bogojevic lässt C: Vögeln von Hassen einloggen und liegt mit der Antwort komplett richtig. Günther Jauchs Studiogast freut sich und schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran.

Hassen in der Welt der Vögel: Stare jagen eine Rohrweihe (Greifvogel). © imago/blickwinkel

Hier kommt Hassen in der Tierwelt vor

Das Hassen bezeichnet bei Tieren also ein Abwehrverhalten, bei dem mehrere Vögel gemeinsam einen potenziellen Fressfeind angreifen oder bedrängen. Besonders häufig beobachtet man Hassen bei kleinen Singvögeln wie Meisen, Amseln, Staren oder Schwalben. Auch Krähen und Raben sind berühmt dafür, größere Feinde zu bedrängen. Typische Ziele sind Greifvögel wie Habichte oder Bussarde – ebenso Eulen, besonders wenn sie tagsüber entdeckt werden.

Beim Hassen stößt ein Vogel aus dem Schwarm von mehreren Tieren einen lauten Warnruf aus, sobald ein potenzieller Feind entdeckt wird. Die anderen Vögel schließen sich der Aktion an. Anschließend fliegt die Gruppe dicht um den Räuber herum, führt Scheinangriffe und kurze Sturzflüge aus. Dabei versuchen die Vögel, den Feind zu irritieren und zu vertreiben, bevor er selbst angreifen kann.