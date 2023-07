Hartes Urteil für Prinzessin Kate: Mode-Expertin bezeichnet Royal als "Enttäuschung"

Von den Mitgliedern des britischen Königshauses gilt Prinzessin Kate als eine der stilsichersten Royal-Vertreterinnen. Eine Mode-Expertin ist in einem Punkt aber anderer Meinung und stuft die Ehefrau von Prinz William als "Enttäuschung" ein.

Hat Prinzessin Kate etwa keinen Geschmack, was Schmuck angeht?

Wenn Prinzessin Kate zu einem öffentlichen Termin erscheint, überschlagen sich meist die positiven Kritiken zu ihren Outfits. Ob in schicken Abendroben, bunten Sommerkleidern oder sportlicher Freizeitlook – die zukünftige Königin von Großbritannien scheint ein gutes Händchen in Sachen Styling zu haben. Doch nicht jeder Fan scheint das so zu sehen. Warum wird die 41-Jährige nun öffentlich abgewatscht?

Ex-Vogue-Mitarbeiterin Suzy Menkes: "Die Prinzessin von Wales ist eine Enttäuschung"

Die britische Mode-Expertin Suzy Menkes hat einen kritischen Blick auf die Aufmachung von Prinzessin Kate geworfen. Die 79-Jährige kennt sich mit der Materie aus, immerhin war sie von 2014 bis 2020 verantwortliche Redakteurin der weltweiten Modebibel "Vogue". Besonders der Schmuck von Kate ist ihr dabei ins Auge gefallen. "Die Prinzessin von Wales ist eine kleine Enttäuschung, wenn es um Schmuck geht", sagt Suzy Menkes in ihrem Podcast "Creative Conversations". "Sie macht nicht den Eindruck, dass sie Schmuck liebt und sich darüber freut, ihn anzuziehen."

Eine andere Dame der royalen Familie würde der Mode-Expertin zufolge eine viel bessere Figur machen, wenn es um Ohrringe, Ketten und Ringe geht – Königin Camilla. "Sie scheint nicht Camillas Freude am Tragen von Schmuck zu haben", watscht Suzy Menkes Prinzessin Kate ab.

Mode-Kritik für Kate: Fans verteidigen die Prinzessin

Dieses harte Urteil für Prinzessin Kate wollen ihre Fans allerdings nicht unkommentiert stehen lassen. Wie das britische Blatt " " berichtet, erhält die Royal-Lady zahlreiche Unterstützung. "Die Prinzessin von Wales hat ein ausgezeichnetes Gespür für Accessoires und ihre Ohrringkollektion ist umwerfend – vor allem, weil sie durch das Tragen ihres Schmucks oft für kleine Unternehmen wirbt", schwärmt ein Fan. "Sie hat genau die richtige Mischung aus erschwinglichem und hochwertigem Schmuck in ihrer Garderobe." Die Anhänger von Prinzessin Kate lassen offenbar nichts auf ihr Idol kommen – auch wenn die Kritik von einer ausgewiesenen Expertin geäußert wird.