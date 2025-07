Harte Zeit für Ochsenknecht-Sohn in Münchner Gefängnis: Prominenter Ex-Insasse gibt Einblicke

Schwere Zeiten für Jimi Blue Ochsenknecht: In München saß er von Montag bis Mittwoch im Gefängnis und wartete auf seine Auslieferung nach Österreich. Wie erging es dem Promi-Sohn hinter Gittern der JVA Stadelheim? Die AZ hat mit jemandem gesprochen, der sich hinter den Knast-Kulissen auskennt: TV-Star Mike Cees. Er saß bereits selbst dort ein.

Rauschende Promi-Partys und jede Menge Luxus sind für Jimi Blue Ochsenknecht derzeit gestrichen. Der 33-jährige Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht weilte bis Mittwochmorgen im Gefängnis in München. Wie sind die Zustände für einen VIP hinter den Gittern? TV-Star Mike Cees, der selbst schon dort eingesessen hat, gibt der AZ exklusive Einblicke in den Knastalltag.

Betrugsvorwurf: Jimi Blue Ochsenknecht in JVA Stadelheim

In Österreich wird Jimi Blue Ochsenknecht schwerer Betrug vorgeworfen, denn er hat eine Hotelrechnung in Höhe von etwa 14.000 Euro nicht bezahlt. Obwohl seine Schulden von Ex Yeliz Koc bereits ausgeglichen wurden, wartete er in der JVA Stadelheim auf seine Auslieferung nach Innsbruck. Am Mittwochmorgen ist er schließlich von Bundespolizisten abgeholt und an die Grenze zu Österreich gefahren worden. In Tirol wird nun ein Richter entscheiden, ob der Ochsenknecht-Sohn in Untersuchungshaft kommt oder freigelassen wird.

Wie die Zustände im Münchner Knast sind, hat auch Mike Cees erleben müssen. Jetzt spricht er mit der AZ über seine Erlebnisse und wie es Jimi Blue dort wohl ergeht.

Münchner TV-Star Mike Cees will Jimi Blue Ochsenknecht Kraft geben

Vergangenes Jahr klickten bei dem TV-Star in der bayerischen Landeshauptstadt die Handschellen. Auf der Geburtstagsparty seiner damaligen Freundin wurde Cees festgenommen. Der Grund: Mike Cees war in einem Betrugsprozess zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt worden, die er nicht bezahlt hatte. Bis dahin lief seine Karriere gut, durch Auftritte in "Temptation Island VIP", "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" hatte er sich einen Namen in der TV-Branche gemacht. Doch dann kam alles anders.

Mike Cees (re.) saß ebenfalls in der JVA Stadelheim und spricht mit der AZ über seine Erfahrungen. © BrauerPhotos

Inzwischen zeigt sich der Realitystar geläutert und verarbeitet seine Erfahrungen in seinem Youtube-Format "Mike Cees – OFFLINE". Im exklusiven Interview mit der AZ erklärt er, dass die Zeit im Gefängnis seine Spuren hinterlassen habe. "Es hat mir gezeigt, dass es am Ende nur auf eins ankommt: Wer du wirklich bist, wenn dir alles genommen wird." Jetzt will er Jimi Blue Ochsenknecht Kraft geben und ihm zeigen, "dass er da drinnen nicht alleine ist".

Mike Cees will im AZ-Interview Jimi Blue Ochsenknecht für seine Zeit im Gefängnis Kraft geben. © BrauerPhotos / P.Schoenberger

Wie geht es jemandem, der aus einem Leben voller Annehmlichkeiten plötzlich mit dem kargen Leben hinter Gittern konfrontiert wird? "Es war hart. Du bist plötzlich raus aus deinem alten Leben – alles, was vorher wichtig war, spielt keine Rolle mehr. Es zählt nur noch, wie du mit dir selbst klarkommst", erinnert sich Mike Cees an seine Zeit in der JVA Stadelheim. "Die Tage ziehen sich unendlich, jede Minute fühlt sich doppelt so lang an. Und du hast verdammt viel Zeit zum Nachdenken… Über dich selbst, über deine Fehler, über falsche Freunde – und vor allem über dein eigenes Verhalten."

Wichtiger Knast-Tipp für Jimi Blue Ochsenknecht: "Lass dich nicht brechen"

Der Münchner TV-Star weiß, wie es Jimi Blue Ochsenknecht gehen musste. Sein wichtigster Tipp an den Promi-Sohn lautet: "Bleib mental stark. Lass dich nicht brechen – weder vom System noch von den Leuten da drinnen. Und vor allem: Lass dein Ego draußen. Dein Promi-Status bringt dir da gar nichts." Respekt bekomme man nicht durch einen bekannten Namen, "sondern durch deinen Charakter, deine Haltung, deine Art".

Jimi Blue Ochsenknecht muss vorerst auf seine berühmte Familie verzichten. © imago/Marja

Weiter empfiehlt er Jimi Blue Ochsenknecht: "Bleib ruhig. Schlaf lieber einmal mehr, finde deinen eigenen Rhythmus. Es geht nicht darum, cool zu wirken – es geht darum, dich selbst nicht zu verlieren. Und schau genau hin: Was können deine Familie, deine Freunde oder dein Anwalt wirklich für dich regeln? Denn das Ziel ist klar: so schnell wie möglich da raus."

Mike Cees packt aus: So sind die Zustände in der JVA Stadelheim

Die Zustände in der JVA Stadelheim sind Mike Cees zufolge streng geregelt. "Aufstehen, Zählung, Essen, Hofgang, Arbeit oder Einschluss: Alles läuft nach Plan – du wirst nicht behandelt, du wirst verwaltet." Im Interview mit der AZ gibt er Einblicke: Die Gefängniszellen seien "karg und einfach" eingerichtet. "Bett, Tisch, Regal, Toilette – alles in einem Raum." Auf jegliche Annehmlichkeiten muss man aber nicht verzichten, es gibt auf einen bisschen Luxus: einen eigenen Fernseher. "In Stadelheim hatte ich einen – und das sogar kostenlos. In anderen JVAs zahlst du dafür teilweise richtig viel", betont Mike Cees.

Der Kontakt zur Außenwelt sei ihm zufolge aber limitiert. Eigenes Handy oder Internet? Fehlanzeige. "Der einzige Kontakt zur Außenwelt läuft über Briefe oder wenige Telefonminuten. Und das Schlimmste ist überall gleich: Es fühlt sich immer an, als wärst du komplett allein. Klar, du begegnest Leuten, rauchst mal eine Zigarette oder trinkst einen Kaffee – aber du musst genau wissen, mit wem du über was redest." Im Gefängnis sei Vertrauen Mangelware, so Mike Cees zur AZ.

Du stehst ständig unter Beobachtung. Und du musst doppelt aufpassen, was du sagst – und wem du vertraust. - Mike Cees über seine Zeit in der JVA Stadelheim

Hatte Jimi Blue Ochsenknecht einen kleinen Promi-Bonus in der JVA Stadelheim? Immerhin steht er seit Kindertagen im Rampenlicht und ist aktuell auch in der bereits vor vielen Wochen aufgezeichneten Sat.1-Show "Villa der Versuchung" zu sehen. Für Mike Cees ist die Sache klar, denn er hat es selbst erlebt: "Den [ Promi-Bonus, d.R. ] gibt es nicht – oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Manche Beamte oder Mitinsassen haben es gerade deshalb auf dich abgesehen. Die einen wollen cool wirken, die anderen testen dich. Du stehst ständig unter Beobachtung. Und du musst doppelt aufpassen, was du sagst – und wem du vertraust."

Die Zeit im Knast wird auch an Jimi Blue Ochsenknecht höchstwahrscheinlich nicht spurlos vorbeigehen. Was sollte der Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht daraus lernen? Mike Cees empfiehlt: "Demut. Die Erkenntnis, dass Freiheit unser größtes Gut ist. Und dass wahre Stärke nicht draußen entsteht – sondern in den Momenten, in denen dich keiner mehr beklatscht." Seinem Promi-Kollegen rät er abschließend: "Lass dich von deinen Fehlern nicht kaputtmachen. Nutze diese Zeit – so schwer sie ist –, um dich selbst zu reflektieren. Und wenn du rauskommst – geh stärker raus, als du reingegangen bist."